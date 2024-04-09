«Предлагаете ее»: вдову Табакова раскритиковали за откровенное фото дочери Дочь Олега Табакова раскритиковали за откровенный наряд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Зудина

Некоторые пользователи осудили актрису Марину Зудину за то, что она опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) нескромную фотографию дочери от актера Олега Табакова. Мария Табакова на днях отметила совершеннолетие. По этому поводу мама девушки опубликовала детские снимки дочери и ее новый портрет. На последнем наследница Табакова представлена в кокетливой позе и с глубоким декольте в красном платье.

Очень странная фотография. Девочка действительно красивая, но вы словно предлагаете ее. На самом деле всю красоту можно домыслить и в более закрытых одеждах, — написала подписчица Зудиной.

При этом большинство отмечают красоту девушки, хоть и признают, что снимок откровенный.

Девять месяцев радостного ожидания тебя и 18 лет счастья с тобой! — подписала фото сама Марина Зудина.

Ранее учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев раскритиковал Зудину за то, что она привела дочь на премьерный показ шоу Taboo о семи смертных грехах в театре-кабаре Crave. Он отметил, что показ состоялся 7 апреля, когда Табаковой по факту еще было 17 лет.

Ранее активисты организации «Ветераны России» попросили Госдуму, Следственный комитет и Генпрокуратуру России закрыть бывший клуб «Мутабор», в котором в конце 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Заведение проработало под новой вывеской ARMA три дня.