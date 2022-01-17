18+

Рубрики

Медиа

Архив

Праздник отечественной музыки: фестиваль Валерия Халилова на сцене Большого
Культура

Праздник отечественной музыки: фестиваль Валерия Халилова на сцене Большого

10:03, 18 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

На Исторической сцене Государственного академического Большого театра России состоялось торжественное открытие Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, посвященного 70-летию со дня рождения бывшего начальника Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации и 350-летию со дня рождения Петра I. В программу вошли такие произведения, как «Песня о тачанке», «Калинка», «Вдоль по Питерской», «Ах ты, степь широкая», и другие. Мероприятие продлится до 30 января, выступающие посетят города России, Белоруссии и Японии.

Художественный руководитель фестиваля, дирижер Кремлевского оркестра Андрей Колотушкин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор по спецпроектам Кремлевского оркестра, оперная певица Вера Кононова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор НФ «Благотворительный фонд Валерия Халилова» Виктория Халилова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель и дирижер Московского Синодального хора - заслуженный артист России Алексей Пузаков

Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор по спецпроектам Кремлевского оркестра, оперная певица Вера Кононова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина (справа)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион

Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский с оркестром

Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан выступает на торжественном концерте открытия Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан

Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский с оркестром

Сергей Булкин/NEWS.ru

Композитор Александра Пахмутова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Феликсович Скляр – российский музыкант, актер, радиоведущий

Сергей Булкин/NEWS.ru

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Вадим Ананьев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор по спецпроектам Кремлевского оркестра, оперная певица Вера Кононова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Солисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Алексей Скачков и Роман Валутов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан выступает на торжественном концерте открытия Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Композитор Александра Пахмутова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан выступает на торжественном концерте открытия Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан выступает на торжественном концерте открытия Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео