Праздник отечественной музыки: фестиваль Валерия Халилова на сцене Большого

На Исторической сцене Государственного академического Большого театра России состоялось торжественное открытие Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, посвященного 70-летию со дня рождения бывшего начальника Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации и 350-летию со дня рождения Петра I. В программу вошли такие произведения, как «Песня о тачанке», «Калинка», «Вдоль по Питерской», «Ах ты, степь широкая», и другие. Мероприятие продлится до 30 января, выступающие посетят города России, Белоруссии и Японии.
Художественный руководитель фестиваля, дирижер Кремлевского оркестра Андрей Колотушкин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор по спецпроектам Кремлевского оркестра, оперная певица Вера Кононова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор НФ «Благотворительный фонд Валерия Халилова» Виктория Халилова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководитель и дирижер Московского Синодального хора - заслуженный артист России Алексей Пузаков
Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор по спецпроектам Кремлевского оркестра, оперная певица Вера Кононова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина (справа)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Сергей Булкин/NEWS.ru
Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский с оркестром
Сергей Булкин/NEWS.ru
Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан выступает на торжественном концерте открытия Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан
Сергей Булкин/NEWS.ru
Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский с оркестром
Сергей Булкин/NEWS.ru
Композитор Александра Пахмутова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Феликсович Скляр – российский музыкант, актер, радиоведущий
Сергей Булкин/NEWS.ru
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущий солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Вадим Ананьев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор по спецпроектам Кремлевского оркестра, оперная певица Вера Кононова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Солисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Алексей Скачков и Роман Валутов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан выступает на торжественном концерте открытия Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Композитор Александра Пахмутова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан выступает на торжественном концерте открытия Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан выступает на торжественном концерте открытия Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова
Сергей Булкин/NEWS.ru