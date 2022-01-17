Праздник отечественной музыки: фестиваль Валерия Халилова на сцене Большого

Создателю «Ералаша» Борису Грачевскому (1949–2021) установили памятник на Троекуровском кладбище, где захоронен бывший художественный руководитель киножурнала. Это событие приурочили к первой годовщине со дня его смерти.

Создателю «Ералаша» Борису Грачевскому (1949–2021) установили памятник на Троекуровском кладбище, где захоронен бывший художественный руководитель киножурнала. Это событие приурочили к первой годовщине со дня его смерти. Инициативу по установке памятника...