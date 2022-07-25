Масштабный фестиваль VK Fest прошел в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Niletto (Данил Прытков) выступает на музыкальном фестивале VK Fest

Масштабный open-air-фестиваль VK Fest в 2022 году проходил в трех городах — Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Самым медийным событием стала музыкальная часть мероприятия. Однако из развлечений там были не только блогеры, музыкальные исполнители и кумиры молодежи, но и образовательные лекции, «Кинолес» и палатки с ретроэкспонатами, пишет «МК в Питере».

Фестиваль на открытом воздухе от «ВКонтакте» проводится ежегодно с 2015 года. Исключением стал 2021 год — VK Fest был отложен из-за пандемии, в 2020 году он проходил в дистанционном формате. В этот раз музыкальную программу открыл исполнитель МОТ. Следом за ним выступили Мари Краймбрери, Елка, Клава Кока, группа Dabro, Slava Marlow, Баста и другие.

На территории фестиваля расположилось множество «клубов по интересам». Любителям экстремального отдыха установили специальную площадку для катания на роликах. Те, кому привычнее спокойный отдых, смогли посетить культурные зоны: Русский музей, Музей Фаберже, библиотеку Гоголя. Для тех, кому нравится активный спорт, оборудовали корт для игры в теннис и бадминтон. В рамках фестиваля были открыты зоны кино и косплея.

Главный музыкальный фестиваль также стартовал и в Москве. 23 июля его открыла телеведущая и певица Ольга Бузова. В рамках мероприятия проходил лекторий «Знание», на котором выступили Николай Дроздов, Сергей Гармаш, Михаил Лабковский и многие другие.