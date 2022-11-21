Праздник для любителей творчества: как прошла выставка Moscow Hobby Expo

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная выставка творчества и увлечений Moscow Hobby Expo

В столице завершилась трехдневная международная выставка Moscow Hobby Expo, где были продемонстрированы последние достижения индустрии товаров для хобби и творчества. Площадка «Крокус Экспо» объединила тысячи оригинальных идей и новинки мира хобби.

Выставку Moscow Hobby Expo называют целой планетой увлечений для людей любого возраста. Это единственная в России выставка, посвященная всем направлениям досуга, рукоделия, технического творчества, моделизма, отдыха на природе, спорта. Среди участников и посетителей — дети, подростки и взрослые разного социального статуса. Мероприятие создает условия для развития интеллектуальных и творческих способностей детей, для самовыражения взрослых. Moscow Hobby Expo помогает раскрыть потенциал, служит продуктивной площадкой для стартапов.

Площадка Moscow Hobby Expo — еще и место встречи и обмена опытом для единомышленников среди творческих личностей, коллекционеров, любителей моделирования, поклонников технического мастерства и умных портативных устройств, фанатов ультрасовременных гаджетов, а также любителей активного образа жизни, которые всегда в поиске чего-то нового.

На выставке можно протестировать профессиональное оборудование и товары, а также приобрести понравившиеся экземпляры. Посещение многочисленных мастер-классов и презентаций авторитетных специалистов позволяет гостям выставки узнать больше о направлении, которое их давно интересовало, и почувствовать себя частью профессионального сообщества.

Производители и дистрибьюторы робототехники, умной электроники и гаджетов, оптовые и розничные сети, организаторы спортивно-развлекательного досуга и квестов каждый год находят здесь новых деловых партнеров.

Повестка 2022 года наложила свой отпечаток на экспозицию: в числе тысяч представленных экспонатов посетители увидели фигурки солдат и бабушки с красным знаменем, макет танка и множество других интересных предметов. Кадры работы выставки Moscow Hobby Expo — в галерее NEWS.ru.