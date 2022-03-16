Правительству РФ предложили открыть свободный доступ к западным фильмам

Премьер-министра РФ Михаила Мишустина попросили разрешить свободное, не требующее согласия правообладателей, использование фильмов, сериалов, музыки компаний, покинувших Россию. С подобной инициативой к главе правительства обратились представители «Общественной потребительской инициативы». Об этом пишут «Известия».

Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур, — приводит издание текст руководителя организации Олега Павлова.

В обращении также перечисляются названия конкретных компаний, к продукции которых предлагается открыть свободный доступ. В их числе звукозаписывающие фирмы, кинокомпании, разработчики и издатели компьютерных игр. Авторы обращения называют их уход «спланированным актом против фундаментальных прав российских граждан, закреплённых на международном уровне», приводя в качестве аргумента Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, где говорится о праве человека на участие в культурной жизни.

Павлов объяснил, что причиной подобного обращения стали массовые жалобы сограждан на отключение от иностранных сервисов. Общественник отмечает, что подобные отключения направлены на формирование дискомфорта у людей.

А ведь многие из них оплачивали годовые подписки, отдавая немалые суммы. Те, кто так поступил, должны понимать, что есть политика, а есть базовые права человека. Пакт ООН, на который мы ссылаемся, ратифицирован практически всеми странами, — заявил Павлов.

Компании стали объявлять о своём уходе или приостановке деятельности на российском рыке после начала спецоперации по демилитаризации на Украине.

Например, сообщалось,что кинокомпания Sony Pictures Entertainment заявила об уходе с российского рынка из-за военной спецоперации на Украине. Ранее американская компания отменила выход нескольких фильмов в российский прокат, в том числе супергеройского блокбастера «Морбиус».

Ранее медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros., заявил о приостановке вещания и лицензирования, выпуска фильмов и игр в России.

Платформа Netflix приостановила разработку российских проектов. В рамках совместного производства с компаниями из России на сервисе планировался выход четырёх российских сериалов.