«Правда на стороне России»: как живет режиссер Карен Шахназаров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Карен Шахназаров

В начале марта народный артист России Карен Шахназаров сообщил о старте съемок фильма о спецоперации. Как сейчас живет режиссер, чем занимается, что говорил об СВО и уехавших артистах?

Как сейчас живет Карен Шахназаров

В настоящее время Шахназаров продолжает работать в сфере кинематографа. Он является генеральным директором концерна «Мосфильм». В начале марта народный артист России сообщил, что компания начала съемки фильма о специальной военной операции. По его словам, работа ведется сразу над двумя проектами.

«Сейчас у нас два сценария в работе. Они в достаточно начальной [стадии], но уже в такой реальной. Один — сейчас вообще съемки запускаются», — рассказал Шахназаров.

Съемки фильмов, название которых режиссер не стал раскрывать, планируют завершить к осени. Точной даты премьеры пока нет.

Позднее он заявил, что запрос на фильмы об СВО есть в российском обществе, однако в случае с таким кино гонка неуместна.

«Я думаю, что запрос на такое кино есть. Понятно, что это тема, которая сегодня волнует всех. Самая важная тема для нашей страны, для нашего народа. Но очень не хочется, чтобы на этом фоне появились какие-то быстро сляпанные поделки, которые будут псевдопатриотическими и к тому же низкого художественного качества. Такая опасность присутствует», — сказал он.

Также Шахназаров был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в России в 2024 году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Карен Шахназаров

Что Шахназаров говорил об СВО

Режиссер выступил в поддержку спецоперации и действий российских властей. В одном из интервью он выразил уверенность, что в сложившейся ситуации правда на стороне России.

«У меня нет сомнений, что правда на нашей стороне», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Он считает, что Россия в 1991 году, после распада СССР, «совершила идеалистический поступок», отдав республики бывшего Союза. По его мнению, спецоперация была неизбежна.

«Они захотели жить отдельно. И мы согласились строить новый мир, без войн и военных союзов. И что мы получили? Ну, все уже знают — расширение НАТО. Я хочу, конечно, чтобы Россия выиграла. Но я хочу, чтобы оставалась перспектива возрождения диалога между Россией и Украиной», — высказался сценарист.

В конце февраля текущего года Шахназаров перед посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что результат спецоперации изменит весь мир.

«Ситуация с СВО — это все-таки самое важное. От этого все зависит, ее нельзя отделять от внутренней и внешней политики. Мы все надеемся, я, во всяком случае, уверен, что никакой альтернативы нет, кроме выигрыша в этом конфликте. От этого будет зависеть все остальное, потому что это изменит весь мир. И конечно, позиция России от этого будет: и внутренняя, и внешняя политика. Мне кажется, что это ключевой момент сегодня», — сказал Шахназаров в беседе с РЕН ТВ.

Что говорил Шахназаров об уехавших артистах

Шахназаров отмечал, что его мало волнует отъезд звезд за границу. Он выразил мнение, что это не является «принципиальной потерей» для страны.

«Это их решение. Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря для России. Я не хочу их обидеть. И если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остается. Она больше, чем любой человек», — говорил режиссер.

Также он подчеркивал, что не стоит вырезать из фильмов актеров, которые высказались против спецоперации или уехали за границу.

«Быть ли им в кино? Почему нет? Я не сторонник, чтобы вырезать актеров. Что теперь? Хорошая картина „9 рота“ была. Что, вырезать и испортить картину? Я не считаю это правильным», — констатировал Шахназаров.

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