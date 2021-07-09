Познер рассказал, почему решил стать журналистом

Российский телеведущий Владимир Познер на своей странице в «Яндекс.Дзен» признался, что «совершенно не думал» становиться журналистом, «если бы не случай», решивший всё. Ему позвонил знакомый и рассказал о создании нового агентства печати «Новости». Туда требовались люди, знающие иностранные языки.

Мне это показалось интересным, тем более что я хорошо владею французским, английским, и решил попробовать. С этого всё и началось. Должен сказать, что не верю в журналистское образование. Также не верю, что можно научиться быть писателем, художником. Да, можно научиться рисовать перспективу, класть тени. В журналистике тоже есть своя техника, которой можно научиться. Но научить быть журналистом нельзя. Для этого должно быть что-то внутри, — объяснил Познер.

Он привёл в пример американский спорт с его понятием «натуральный игрок» или спортсмен — когда человек «просто таким родился». Это как абсолютный слух, ему нельзя научиться, это дано природой, подчеркнул журналист.

Накануне Познера обвинили в ненависти к России. Он заявил, что ему передали письмо читателя одного издания, критикующего редколлегию за публикацию в журнале статей Познера, якобы «ненавидящего русский народ и Россию».

Познер также одним словом объяснил разницу между русскими и американцами. По его мнению, всё дело «в другой заточке». Выражение он впервые услышал от своего сына. Журналист отметил, что пытаясь описывать совокупные поведенческие и психологические черты, отличающие народы двух держав, получаешь «поверхностную и невнятную чепуху».