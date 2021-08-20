Познер предрёк манипулирование «вторичными людьми» через Интернет

Российский телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос зрителя в социальной сети Instagram, предрёк «серьёзное разделение» общества из-за Интернета. Журналист предположил, что попавшие «в плен» соцсетей и других ресурсов становятся «вторичными людьми» и объектами манипуляций со стороны тех, кто управляет онлайн-платформами.

Я очень боюсь, что Интернет в том виде, в котором он существует сегодня, может привести к очень серьёзному разделению общества на тех, кто управляет Интернетом и не зависит от него и на тех, кто управляются ими с помощью Интернета. Причём таких (кем будут управлять. — NEWS.ru) будет гораздо больше и даже вполне возможно они даже работать не будут. Им будут давать какую-то достаточную сумму денег, чтобы они могли питаться, очень ограниченно размножаться и просто существовать и полностью быть погруженными в этот условный, что ли, мир. Я этого опасаюсь, — отметил Познер.

Журналист подчеркнул, что в виртуальный мир «уходят» граждане, для которых реальная жизнь скучна, неинтересна и неприятна, что это является попыткой выхода из такого состояния и входа в совсем другой мир.

При этом виртуальный мир предлагает людям те или иные условия, решения, потому что, в данном случае, искусственный интеллект довольно быстро начинает понимать, к чему вы склоняетесь, и сразу на это реагирует. Наверняка вы это видели, когда вы пользовались Интернетом, YouTube. Вы что-то смотрите, а справа вам выкладывают нечто похожее. Вас ловят, пытаются из вас делать пленника. И я думаю, что люди, которые попадают в этот плен, с большим трудом из него выходят, — обратил внимание телеведущий.

Один из зрителей поинтересовался у Познера, как он оценивает влияние на жизнь людей, особенно молодого поколения, развитие технологий, Интернета, и не вытеснит ли прогресс и соцсети живое общение.

Накануне Познер, отвечая на вопрос подписчицы в Instagram об отношении к немцам-ровесникам или старше, рассказал, что вырос с ненавистью к Германии и её народу.

Ранее Познер заявил, что действия Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в августе 1991-го оказались провальными, так как все события в основном проходили в Москве, другая же часть СССР оказалась довольно пассивной. Журналист подчеркнул, что в столице «безусловное большинство» жителей являлись сторонниками перестройки и соответствующих изменений. Он добавил, что руководителям ГКЧП, вероятно, «не хватило жёсткости».