Познер объяснил, почему мир не признаёт российские вакцины

Телеведущий Владимир Познер в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не стоит путать отношение к антикоронавирусным вакцинам в России и в мире. Отечественные препараты не признают за рубежом по экономическим и политическим причинам, отметил журналист.

Публицист подчеркнул , что, например, компания Pfizer — один из крупнейших игроков на фармацевтическом рынке планеты — не собирается терпеть конкурентов. Всемирная организация здравоохранения официально признала «Спутник V», однако Евросоюз под давлением властей США вакцину признавать не хочет, резюмировал Познер.

Внутри нашей страны предвзятое отношение к вакцинации объясняется тем, что у нас довольно тёмный и косный народ. Много разговоров о том, что из-за неё может быть отсутствие фертильности, небылица про чипирование. Наш народ открыт для подобных теорий заговора, — добавил телеведущий.

Журналист отметил, что мнение по поводу вакцинации в РФ резко изменилось на фоне неприятностей: без прививки временно перестали пускать в рестораны, стало сложнее куда-нибудь поехать.

Накануне лидер советской и российской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в беседе с «Газетой.Ru» назвал «идиотами» соотечественников, избегающих прививку от коронавируса. Он предположил, что пренебрежение препаратом связано с «нашествием марсиан». В сентябре 2020-го музыкант рассказал, что переболел COVID-19 в лёгкой форме. Тогда он признался, что у него не поднималась температура, однако пропало обоняние.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что важно привить к сентябрю 2022 года 70% населения в каждой стране мира. Такие слова он произнёс на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.