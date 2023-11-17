«Поживем — увидим»: Гергиев о возможном назначении главой Большого театра Гергиев не исключил, что скоро может возглавить Большой театр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Дирижер Валерий Гергиев не исключил, что скоро может возглавить Большой театр. На вопрос корреспондента Telegram-канал SHOT о возможном назначении он ответил: «Поживем — увидим». Агентству РИА Новости дирижер сообщил, что не искал возможности работать еще больше.

Вы уже меня снимаете? Поживем — увидим, — сказал он.

Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Гергиев может возглавить два российских театра — Мариинский и Большой. При этом, по его словам, речи об объединении двух театров не идет. О возможности назначения Гергиева директором Большого театра журналисты поинтересовались у представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он не стал отвечать на этот вопрос, переадресовав его Министерству культуры РФ.

До этого сообщалось, что худрук Мариинского театра возглавит ГАБТ, не покидая при этом свою должность в Мариинке. Отмечалось, что народный артист РФ будет совмещать обе должности, а также продолжит руководить оркестром. Решение, по данным издания, «принято на самом высоком уровне».

Forbes сообщил, что действующий директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении. По данным издания, он ушел по собственному желанию.