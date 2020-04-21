Появился лонг-лист премии «Большая книга»

Организаторы литературной премии «Большая книга» объявили длинный список номинатов XV сезона. В него вошли 39 произведений.
В этом году на награду претендуют работы Дины Рубиной, Захара Прилепина, Валерии Пустовой, Андрея Аствацатурова, Сергея Белякова и многих других,
Этот сезон в некотором роде рекордсмен по отсутствию «паровозов», то есть таких писателей, про которых мы абсолютно точно знаем, что они всегда были отличными писателями, они признанные мастера и умеют делать своё дело, — заявил глава совета экспертов Михаил Бутов.
Он отметил, что в новом сезоне заметно доминирование больших издательств, которые «издают интересные тексты». По его мнению, это говорит о том, «у них есть инициатива, они сами что-то предлагают авторам».
Как писал NEWS.ru, победитель международной Букеровской премии станет известен только в конце лета. Оглашение призёра пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
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