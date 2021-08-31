16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Появились первые кадры свадьбы Моргенштерна и Дилары из ЗАГСа

17:09, 31 августа 2021
Появились первые кадры свадьбы Моргенштерна и Дилары из ЗАГСа Фото: influesii/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Свадьба певца Моргенштерна и Дилары Зиннатуллиной попала на видео. Первые ролики из ЗАГСа появились в сторис Instagram-аккаунтов продюсера Светланы Лаки и самих молодожёнов. 

Моргенштерн устроил свадьбу с ироничной отсылкой на 2000-е. На «легендарной» Daewoo Nexia рэпер приехал на выкуп невесты. По подъезду расклеены плакаты с цитатами из пабликов тех времён, а машина была украшена ленточками и различными надписями. Торжество пройдёт на теплоходе. Вести свадьбу будет Ксения Собчак, которая уже проводит время с молодыми, заодно снимая свой новый выпуск.

Ранее сообщалось, что приглашения на свадьбу Моргенштерна, празднование которой заявлено молодожёнами на сегодня, 31 августа, на теплоходе, пришвартованном на набережной в престижном районе Москвы (в шаговой доступности от жилого и бизнес-комплекса «Москва-Сити»), продавали по 50 тысяч рублей. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил звёздный блогер, друг брата рэпера Илья Саглиани.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео