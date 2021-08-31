Появились первые кадры свадьбы Моргенштерна и Дилары из ЗАГСа

Свадьба певца Моргенштерна и Дилары Зиннатуллиной попала на видео. Первые ролики из ЗАГСа появились в сторис Instagram-аккаунтов продюсера Светланы Лаки и самих молодожёнов.
Моргенштерн устроил свадьбу с ироничной отсылкой на 2000-е. На «легендарной» Daewoo Nexia рэпер приехал на выкуп невесты. По подъезду расклеены плакаты с цитатами из пабликов тех времён, а машина была украшена ленточками и различными надписями. Торжество пройдёт на теплоходе. Вести свадьбу будет Ксения Собчак, которая уже
Ранее сообщалось, что приглашения на свадьбу Моргенштерна, празднование которой заявлено молодожёнами на сегодня, 31 августа, на теплоходе, пришвартованном на набережной в престижном районе Москвы (в шаговой доступности от жилого и бизнес-комплекса «Москва-Сити»), продавали по 50 тысяч рублей. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил звёздный блогер, друг брата рэпера Илья Саглиани.