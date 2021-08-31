Появились первые кадры свадьбы Моргенштерна и Дилары из ЗАГСа

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Стала известна дата премьеры документального фильма режиссёра Мэта Уайткросса о легендарных «королях ринга», которые преодолели невероятные трудности и препятствия, чтобы стать величайшими в истории бокса. Его покажут 12 сентября на Первом канале.

Действие происходит в 1981 году, когда известный боксёр Мухаммед Али решил завершить карьеру и мир был готов к появлению нового героя. Тогда появилось целых четыре претендента на освободившееся место короля...