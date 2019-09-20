Сюжет пока держится в секрете. Однако из комиксов известно, что Тена бессмертна, обладает способностью телепортироваться, умеет летать и генерировать силовое поле.
В «Вечных» также сыграет Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие. Премьера запланирована на ноябрь 2020 года.
Ранее News.ru сообщал, что Человек-паук исчезнет из новых фильмов Marvel. Sony Pictures, которой принадлежат права на персонажа, и издатель комиксов не смогли прийти к общему знаменателю в конфликте, но не держат зла друг на друга.