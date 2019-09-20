https://static.news.ru/photo/600129ac-dc65-11e9-b318-fa163e074e61_660.jpg Анджелина Джоли Фото: Ferdaus Shamim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сети появились первые кадры со съёмок супергеройского блокбастера от Marvel «Вечные». В главной роли — Анджелина Джоли.

На опубликованных снимках её героиня Тена рассеивает пепел по озеру, сообщает Daily Mail.

Сюжет пока держится в секрете. Однако из комиксов известно, что Тена бессмертна, обладает способностью телепортироваться, умеет летать и генерировать силовое поле.

В «Вечных» также сыграет Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие. Премьера запланирована на ноябрь 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что Человек-паук исчезнет из новых фильмов Marvel. Sony Pictures, которой принадлежат права на персонажа, и издатель комиксов не смогли прийти к общему знаменателю в конфликте, но не держат зла друг на друга.