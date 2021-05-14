Появились первые кадры из нового фильма о Золушке

https://static.news.ru/photo/8ad47b5c-b6f2-11eb-9da6-96000091f725_660.jpg Фото: pdmnews/t.me

Потоковый сервис Amazon Prime Video опубликовал первые кадры из современной адаптации музыкального фильма «Золушка». Также стало известно, что кинолента выйдет на экраны ближайшей осенью. Об этом сообщает Deadline.

Изначально фильмом должна была заниматься компания Sony, однако Amazon перекупил «Золушку» и озвучил новые правила. Теперь мюзикл режиссёра Кэя Кэннона выйдет на стриминговом сервисе компании. При этом театральный прокат киноленты ограничат.

Продюсер Джеймс Корден и команда режиссёров взяли любимую сказку и преобразовали её, добавив свежую, вдохновляющую перспективу, которая найдёт отклик у зрителей и семей по всему миру, — отметила глава Amazon Studios Дженнифер Солк.

Выход на экраны музыкального фильма «Золушка» планируется осенью 2021 года. Точная дата премьеры пока не сообщается. В главных ролях — Камила Кабелло, Николас Голицын и Билли Портер.

Ранее стало известно, что кинокомпания Disney приступила к работе над полнометражным фильмом о злых сводных сёстрах Золушки. Фильм также будет снят в жанре музыкальной комедии. Повествование от лица сводных сестёр Золушки покажет зрителям их версию известной истории.