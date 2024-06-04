Потерял работу и не верит в нацистов на Украине: как живет Евгений Цыганов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Евгений Цыганов и кот Кеша на премьере фильма «Мастер и Маргарита»

Актер Евгений Цыганов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что артист говорил о спецоперации?

Чем известен Цыганов

Евгений Цыганов родился 15 марта 1979 года в Москве. Он хотел стать журналистом, но после окончания школы все-таки поступил в Щукинское училище. Окончив первый курс, Цыганов также стал студентом режиссерского факультета ГИТИСа.

Актер снимался в картинах «Коллекционер», «Займемся любовью», «Прогулка», «Питер FM», «Ветка сирени», «Горячие новости», «Брестская крепость», «Неадекватные люди», «Откровения», «Это не я», «Икона сезона», «Оттепель», «Куприн. Впотьмах», «С чего начинается Родина», «Фарца», «Битва за Севастополь», «Пьяная фирма», «Акадо», «Детки», «Черновик», «Нежность», «Время женщин», «Тварь», «Цой», «Портрет незнакомца», «Блондинка» и других.

Всего в его фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Цыганова

В 2004 году Евгений Цыганов познакомился с актрисой Ириной Леоновой, которая на тот момент была замужем за Игорем Петренко. Спустя время она ушла от супруга к Цыганову.

Впоследствии у пары родились семеро детей — дочери Полина, София, Вера и сыновья Никита, Андрей, Александр, Георгий. При этом артисты так и не узаконили отношения официально.

В 2015 году, когда Леонова была беременна младшей дочерью, выяснилось, что актриса Юлия Снигирь тоже ждет ребенка от Цыганова.

Спустя время артист ушел к Снигирь. В 2016 году она подарила ему сына Федора, а в 2019 году пара поженилась.

«Не было как такового развода, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно — детей или женщину. Для меня это странные формулировки, потому что они дорогие, близкие мне люди, мы вместе существуем, у нас общие проблемы. Это действительно противная, неверная формулировка для меня. Самая главная неправда — это то, что есть какое-то расставание. Я не отнекиваюсь, что ничего не было: я не я, и хата не моя. Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся. Это жизнь, она устроена так, как устроена», — утверждал Цыганов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Евгений Цыганов и актриса Юлия Снигирь на премьере фильма «Мастер и Маргарита»

Что Цыганов говорил о спецоперации

Евгений Цыганов рассказывал, что после начала спецоперации изменения произошли не только в его карьере, но и в отношениях с близкими.

«Все окружающее меня близкое погрузилось в достаточно серьезную депрессию с бессонными ночами, слезами и всеми вытекающими последствиями. Еще был сделан ряд открытий про то пространство, в котором мы живем, про близких людей и даже про друзей», — говорил актер в интервью Ксении Собчак.

По словам Цыганова, из-за начала СВО он также лишился работы в Европе.

Также в интервью Собчак он осуждающе утверждал, что на Украине нет никаких неонацистов.

Чем сейчас занимается Цыганов

Евгений Цыганов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «…Души», «Комедия о трагедии», «Я — Сергей Образцов», «Ремарк — Дитрих», «Старший сын», «Одна абсолютно счастливая деревня», «Безумная из Шайо» и «Чайка».

В 2023 году актер также снялся в картинах «Мастер и Маргарита», «1983», «Цербер», «Безбашенная» и «Первый номер».

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