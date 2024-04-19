Постельные сцены с Буруновым, «Содержанки», Мороз: как живет Софья Эрнст

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Софья Эрнст

Актриса Софья Эрнст рассказала, как снималась в постельных сценах с Сергеем Буруновым. О каком фильме идет речь, как живет артистка, что известно о ее личной жизни?

Что Софья Эрнст сказала о сценах с Буруновым

Актриса является звездой сериала «Содержанки». В нем она играет целеустремленную девушку-искусствоведа Дарью, которая самостоятельно прошла путь от провинциальной простушки до успешной московской бизнесвумен.

«А для некоторых зрителей личность моей героини в „Содержанках“ даже срослась с моей собственной. Они считают, что я и в жизни такая же противная. Меня отрицательные роли не пугают: нет проблем быть некрасивой или неприятной, мне нравятся разные роли, я их так выбираю, чтобы не повторяться», — призналась Эрнст в интервью «7 дней».

В сериале «Содержанки» Эрнст пришлось играть и в постельных сценах. Партнером по одной из них был Сергей Бурунов. По словам актрисы, во время съемок эротических сцен актеров спасало чувство юмора, снять напряжение и неловкость им помогали шутки.

«Когда в сериале снимали интимные сцены, выручал смех. Мой „партнер по постели“ — Сергей Бурунов, а он лицо юмора в нашей стране. Его шутки очень помогали — расслабляли, снимали напряжение и неловкость», — разоткровенничалась Эрнст.

Фото: START Кадр из трейлера к фильму «Содержанки»

Заслуженная артистка РФ Дарья Мороз стала для актрисы не просто коллегой по съемкам в скандальной картине Константина Богомолова, но и подругой. Обе открылись друг другу и поняли, что у них много общего. Эрнст признавалась, что видела в глазах Мороз «одобрение, веру и поддержку».

«Когда я поняла, что Даша мой друг? Она открылась для меня, хотя сама по себе закрытый человек. В процессе общения один на один я увидела слабую, ранимую женщину, увидела ее слезы. И подумала: „Ничего себе, меня пустили туда, где никто не бывал“. И порог моего дома тоже мало кто переступает. Дашу невозможно обидеть прямотой. Мне нравится эта сила, мужество и умение принимать правду. Мне хочется объять ее теплотой, окутать заботой. Быть в команде Дарьи Мороз — круто, это статус. Так что я очень горжусь», — призналась Софья.

Что известно о личной жизни Софьи Эрнст

Медиаменеджер Константин Эрнст и Софья Заика познакомились в 2013 году во время организации шоу-программы к открытию Олимпийских игр в Сочи. Девушка была личной ассистенткой генерального продюсера Первого канала. На протяжении года пара не афишировала отношения, однако в 2014 году Эрнст появился вместе с возлюбленной на одном из светских мероприятий.

Уже через два года стало известно о рождении первой дочери пары, которую назвали Эрика, а еще через год — второй дочери по имени Кира. В 2020 году у пары родился сын Лев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья Эрнст

В начале апреля Эрнст от наследника узнал о поцелуе жены с другим мужчиной. Сын позвонил отцу и рассказал, что мама оказалась в объятиях другого. «Измену» Софьи мальчик увидел в тизере фильма «Союз Спасения», в котором актриса целовалась со своим партнером Леонидом Бичевиным.

«Вдруг у мужа зазвонил телефон. Костя немного поговорил. А когда закончил беседу, Лев ему и сказал: „Папа, ты отвлекся на звонок и не видел, что мама там с каким-то дядей целовалась“», — вспомнила актриса ситуацию.

Эрнст иронично ответил на восклицание сына. Продюсер сказал, что он в курсе и «знает этого дядю», посоветовав мальчику не переживать.

Медиаменеджеру 63 года, а его возлюбленной 36 лет.

Эрнст увлечена воспитанием детей, однако все равно продолжает сниматься в кино и сериалах, а также играет в спектаклях МХТ им. Чехова.

Что Софья Эрнст говорила об СВО

В марте 2022 года актриса высказалась о военной спецоперации РФ на Украине. Она призналась, что ей «больно и страшно, все мысли только об одном — когда же это все закончится». Эрнст выразила сочувствие Украине словами «нам горько, мы плачем о тебе». Соответствующий пост супруга руководителя Первого канала опубликовала в социальных сетях.

«Даже боюсь представить, как вы... больно, страшно, мысли только об одном — когда же это всё закончится. Я вас всех очень люблю. Украина... как же нам горько. Мы плачем каждый день о тебе и о себе», — написала Софья Эрнст.

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