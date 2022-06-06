Посольство США в Москве поздравило Ивана Сергеевича Пушкина с днем рождения Посольство США в Москве назвало Александра Пушкина Иваном

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Посольство США в Москве опубликовало сообщение в Telegram, посвященное 223-й годовщине со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В дипмиссии заявили, что в Соединенных Штатах Америки его ценят и уважают. На площади Вашингтона поэту установлен памятник, его именем также названы институт в Висконсине и галерея искусств в Нью-Мехико.

В общем, тоже любим и уважаем. С днем рожденья, Иван Сергеевич! — заключили авторы поста.

Впоследствии в дипмиссии исправили ошибку в имени поэта.

Ранее актер Сергей Безруков сообщил, что в Нью-Йорке скуплены почти все билеты на оперу «Евгений Онегин» в «Метрополитен-опера». По его словам, их стоимость доходит до $100. Это позволяет надеяться на то, что истинные люди искусства никогда не пойдут на поводу у политических инсинуаций.