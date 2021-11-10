Посол России вручил Наталии Орейро российский паспорт

Известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт. Церемония состоялась в посольстве РФ, где женщина принесла присягу, сообщило РИА Новости.

Президент Владимир Путин в конце октября подписал указ о присвоении гражданства России Орейро. Паспорт актрисе вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках.

Спасибо, я очень рада, — сказала Орейро по-русски.

Орейро стала популярной в России благодаря роли служанки в сериале «Дикий ангел». Она также известна по фильмам «Богатые и знаменитые», «Клеопатра», «Ты — моя жизнь» и многим другим. Кроме того, она является популярной певицей. Орейро выпустила три полноценных альбома, столько же оригинальных саундтреков и более десятка синглов. Артистка многократно приезжала в Россию с гастролями, посвятила стране несколько песен.

Ранее в Госдуме заявили, что зарубежные звёзды шоу-бизнеса или спорта легко получают гражданство России, так как их личность не требует проверок.