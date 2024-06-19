На телевидении состоится премьера последнего сериала, в котором снялась актриса Анастасия Заворотнюк. Когда фильм выйдет на экраны, о чем эта лента?
Когда покажут последний сериал с Заворотнюк
Телеканал НТВ принял решение показать сериал «Приставы», в котором свою последнюю роль сыграла заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Вместе с ней в проекте принимали участие Андрей Чадов, Анна Попова, Александр Никитин и другие.
Премьера сериала запланирована 24 июня 2024 года в 22:10 на НТВ. В нем рассказывается о работе отдела судебных приставов, которым руководит Егор Грачев (Андрей Чадов).
Что известно о сериале «Приставы» с Заворотнюк
Съемки картины проходили в 2017 году в Москве. Режиссер проекта Владимир Нахабцев — младший рассказал, что у Заворотнюк в этой ленте была роль судьи.
«Это вертикальный сериал, у нее была главная роль в серии. Настя изображала судью, которой требуется защита, она осудила какого-то человека, он вышел из мест заключения и мстит ей, и наши главные герои помогают ей в этом», — сообщил он.
По словам режиссера, съемки прошли без каких-либо инцидентов и скандалов. Нахабцев-младший отметил, что никто из коллег Заворотнюк по съемочной площадке не заметил у нее проблем со здоровьем.
По сюжету главный герой Егор Грачев работает в территориальном отделе службы судебных приставов. Он прекрасно понимает, что закон и справедливость не всегда идут рука об руку. Нередко в обход инструкций он помогает фигурантам выйти из сложных ситуаций.
«У Грачева постоянно возникают проблемы с отделом по противодействию коррупции. То, что фигуранты, пытаясь подставить сотрудников, частенько идут на различные ухищрения, — дело обычное. Но у Грачева ко всему прочему есть личные неприязненные отношения с начальником отдела Нестеровым — они влюблены в одну женщину», — гласит описание сериала на сайте «Кинопоиск».
Нахабцев-младший призвал зрителей посмотреть сериал «Приставы», так как это последняя роль Заворотнюк.
«Я думаю, этот сериал стоит посмотреть еще и потому, что это последняя роль Насти Заворотнюк. Настя — большой профессионал, очень нежный, порядочный человек. Это была не первая моя работа с ней, раньше я уже снимал ее в главной роли в другом проекте. В „Приставах“ она появляется в нескольких сериях. Настя играла судью, которая в прошлом посадила человека. Спустя много лет он вышел, стал угрожать ей и захотел отомстить. А наши главные герои защищают ее. Хочу сказать, что у нас была отличная команда, мне посчастливилось поработать со многими талантливыми артистами», — цитирует режиссера сайт НТВ.
Ранее сообщалось, что последний сериал с Заворотнюк не выйдет на экраны из-за большого количества времени, прошедшего после конца съемок. Об этом сообщал Андрей Чадов.
«Я думаю, он не выйдет, потому что уже прошло сколько лет», — сказал артист.
Нахабцев-младший также отмечал, что решение не выпускать сериал приняла команда телеканала, который планировал прокат ленты.
«Это решение телеканала, так бывает», — говорил режиссер.
Какие последние новости о Заворотнюк
17 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей. По данным источника, долг связан с ее ИП, закрытым еще в сентябре 2023 года.
Mash узнал, что ИП Заворотнюк официально занималось кинопроизводством, радио- и телевещанием, а 17 сентября прошлого года его исключили из реестра. В публикации Telegram-канала отмечается, что счета актрисы заблокированы с 1 июня до вступления в наследство родственников, а информация о долге появилась 4 июня.
Ранее члены семьи покойной актрисы опровергли слухи о том, что звезда доживала свои дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из клиник, где лечилась артистка. По словам близких, за время болезни актрисы гардеробщицы, повара и врачи стали «их семьей».
Заворотнюк скончалась 29 мая в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Актрису похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище.
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