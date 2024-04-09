«Последний хрен доедают»: когда Чулпан Хаматова начнет просить на хлеб Названы артисты, которые могут пойти «под мост» вслед за обнищавшим Лебединским

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Чулпан Хаматова

Об артистах, которые покинули Россию после начала СВО и вслед за звездой 90-х Алексеем Лебединским могут пойти «жить под мост» в Штатах и странах Европы, NEWS.ru рассказал телевизионный и кинорежиссер Олег Забугорский, который жил и работал в Голливуде более 10 лет, но с началом спецоперации вернулся в Россию вместе с семьей.

«Разорались: расчетливые, хитрые и глупые»

— Я знаком со многими артистами, которые после начала СВО уехали из России и начали ее буквально проклинать, в том числе публично, на Западе. Они и до СВО, выезжая в отпуск в Штаты или Европу, демонстрировали русофобские настроения. Потому что смекнули: таким образом могут заслужить себе «билет на Запад». Они ведь все как один грезили «американской мечтой»: что «великая страна» примет в свои распростертые объятия, станут богатыми и знаменитыми.

Я не придумываю, а слышал сам, многие так говорили из «поуехавших», включая и Лебединского. Собственную родину называли «отсталой». При этом свои финансовые накопления — так называемую «подушку безопасности» — эти персонажи собрали благодаря работе в России. И откладывали свои миллионы на западные счета. Потому что считали «надежными».

В первые дни после начала СВО они как по команде все раскричались против России: проявили себя. Потому что им дали понять на Западе — или выступаете против СВО, или все свои накопленные и сохраняемые денежки потеряете. А будете, мол, Россию еще пуще ругать, то западные «благодетели» приплачивать будут. И, чем громче кричишь против России, тем большая была похвала, в денежном эквиваленте.

Лебединский расчетливый, хитрый, недалекий и глупый. Такая же Хаматова. Глупость полнейшая в головах. Быть хорошим артистом в кадре - это одно. Но вне съемочной площадки или сцены некоторым из исполнителей лучше вообще не открывать рот.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press Алексей Лебединский (Профессор Лебединский), 2007 год

«Чулпан будет работать за тарелку чечевичной похлебки»

— Оказавшись на «вожделенном Западе», эти персонажи были совершенно уверены, что билет в счастливое будущее уже у них в кармане. Намеревались сразу же войти в тамошнее высшее общество, зарабатывать миллионы уже в долларах и в евро. При этом многие даже говорить не умеют ни по-английски, ни по-американски.

К настоящему времени стало очевидно, что даже западные санкции для России — что слону дробина. А русофобская повестка становится тем более не интересна. И западные «кормильцы» мало-помалу снимают с довольствия всех этих русофобов-дармоедов. Прогнозирую: совсем скоро не один Лебединский, а дружными рядами бывшие наши медийные соотечественники пойдут жить под мосты Лос-Анджелеса и Лондона. И дохлую лошадь будут доедать вместе с бомжами, которых там и своих предостаточно.

У меня осталось много знакомых и в Штатах, и в европейских странах, сообщают мне новости о реальном положении дел наших «поуехавших». Все эти российские экс-звезды зарабатывают тем, что приезжают на местечковые истории. Допустим, собираются СССРовские эмигранты пятничным вечером поиграть в мафию или квест, приглашают гостя — условного Лебединского. Платят по 100-150 долларов. Но что такое эта сумма сейчас для Америки, даже маленькую продуктовую корзинку не набьешь. А творчество российских экс-звезд там никому не интересно.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Чулпан Хаматова

Ближайший кандидат под мост — любитель собак Панин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) который тоже последний хрен без соли доедает. Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) еще не все запасы проел. Он пока живет за счет того, что прямо источал ненависть к России и топил «за Украину», это принесло дивиденды. Тем, кто громче орал, больше заплатили. У Пугачевой есть сбережения, Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с Гребенщиковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нищета тоже не грозит: успели накопить «жирок» в пору проживания в России.

«Назаров с женой почти притихли: похмелье проходит»

— Выживут и те из бывших звезд, кто «снимет корону с головы» и пойдут работать на низкооплачиваемые специальности. Но вряд ли Лебединский или Панин на это способны: будут клянчить деньги у подписчиков и бывших поклонников. Хаматова в итоге, попомните мои слова, за похлебку чечевичного супа будет работать в Прибалтике. Ее еще тамошние русофобы будут попрекать «российским прошлым». И Назаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с супругой уже почти притихли, похмелье проходит, оказывается, что их стишки-то не нужны, вышли из тиража. Если какое-то время их стихоплетский «труд» там оплачивали, то теперь они становятся не интересны, у них творчество не продажное, не коммерческое.

Фото: katerina Tsvetkova/Global Look Press Дмитрий Назаров и Ольга Васильева

Пока остается (на дотациях западных структур) Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который пилит контент с одними и теми же вопросами и темами: за Украину и против Путина. Дудь пока более хайповый. А удел «назаровых», «лебединских», «паниных» незавидный. Их иногда будут вытаскивать из-под моста и предъявлять общественности как «тех самых русских, которые пострадали от путинского режима». Трудно сказать, в какой момент эти персонажи осознают, что в их злоключениях виноваты их собственные глупость и жадность.

Ну а я каждый день убеждаюсь, 2,5 года живя в России: нет лучше страны, чем наша. И народа лучше нет. Невероятная степень осознанности и понимания даже у молодежи, патриотизм и героизм. Я переправляю по 500 писем в день для фронта от российских школьников, от содержания слезы наворачиваются: «Дорогой мой солдат...». Вот это и есть наши люди. А те, кто уехал, пусть и дальше дохлую лошадь доедают и ребра обсасывают. Это их выбор. Предательство никогда не будет прощено. А на «вожделенном» западе дальше, чем под мост, их никто не пустит, ни в какие «лучшие дома Лондона и Парижа».

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