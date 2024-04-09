Последние дни Кунгурова: что известно о его смерти, новости 9 апреля

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pres

Евгений Кунгуров

8 апреля стало известно о смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. В результате чего скончался музыкант, что известно о последних днях его жизни?

Как умер Кунгуров

На момент смерти оперному певцу было 40 лет. Его нашли мертвым под окнами многоэтажного дома на Зоологической улице в Москве. По предварительным данным, он покончил с собой.

Как стало известно СМИ, незадолго до своей смерти, 8 апреля в 19:26, Кунгуров написал супруге Ирине Мелединой, с которой находился в процессе развода.

«Найдешь меня в ванной», — написал он.

Женщина решила перезвонить Кунгурову, но тот не ответил. Как пишет Mash, после этого жена артиста попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе, поскольку сама она была за пределами столицы. По информации СМИ, пара вместе не жила.

Как пишет Telegram-канал «НеМалахов», Кунгурова нашли возле подъезда почти полностью раздетым. На теле артиста не было обнаружено следов насилия.

Отец бывшего участника шоу «Голос» подтвердил СМИ известие о смерти сына.

Фото: Андрей Никеричев/«АГН» Москва Евгений Кунгуров

Связана ли смерть Кунгурова с участием в «Голосе»

Пользователи Сети предполагают, что смерть артиста может быть связана со своеобразным проклятием проекта. За время существования шоу «Голос» несколько его участников, в том числе Кунгуров, трагически погибли.

Речь идет о 14-летнем подростке Филиппе Литвинове, которого сбила электричка, 40-летнем Алексее Сафиулине и 63-летнем Андрее Давидяне, скончавшихся от сердечного приступа, а также Николае Арутюнове — он не смог восстановиться после заражения коронавирусом.

Что известно о последних днях Кунгурова

В последнем видео, которое артист опубликовал в конце марта, он уверял, что все будет хорошо, и призывал подписчиков чаще звонить близким.

Несмотря на наблюдение у психиатра, Кунгуров продолжал активно работать. Зрители знают его как ведущего передачи на федеральном телеканале «Культура» «Романтика романса», где вместе с ним трудилась Екатерина Гусева.

Коллеги рассказали, что Кунгуров много выступал, сотрудничал с продюсером Витаса. В последних интервью он уверял, что много лет как завязал с алкоголем и после венчания с женой абсолютно счастлив. Себя певец называл не просто православным, а глубоко верующим человеком.

С начала российской спецоперации на Украине Кунгуров активно поддерживал военнослужащих. Артист выступал в госпиталях, поздравлял военных с 23 Февраля.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Евгений Кунгуров

Правда ли, что Кунгуров лежал в психиатрической клинике

Mash пишет, что душевное здоровье вокалиста пошатнулось еще 10 лет назад. По данным канала, подавленное состояние усугубило употребление алкоголя. Впервые Кунгуров обратился к психиатру в 2015 году, сообщает канал, тогда артисту назначили медикаментозное лечение, однако вокалист недолго принимал лекарства.

В прошлом году, по информации канала, артист трижды оказывался под наблюдением врачей в психиатрической клинике. По данным канала, певцу диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию.

«Артист жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию», — говорится в сообщении.

Канал уточняет, что после выписки из психиатрической больницы Кунгуров перестал принимать таблетки. По информации Mash, артист обратился за помощью к гипнологам и остеопатам.

«Известно, что у Кунгурова были проблемы с психикой: официально на учете он не состоял, однако наблюдался у психиатра в частной клинике», — писал SHOT.

Также, пишет Mash, певец наблюдался у онколога.

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