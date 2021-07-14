Порнозвезда Чиччолина провела эротическую экскурсию по музеям мира

Порносайт Pornhub запустил интерактивный гид по эротическому искусству в главных музеях мира, сообщает Telegram-канал Mash. Проект под названием Classic Nudes даст пользователям возможность посетить онлайн-экскурсии и узнать об эротическом искусстве.

Специально для проекта были созданы аудиогиды и карты для пользования во время посещения музеев. Таким путём порносайт решил поддержать музеи, которые столкнулись с трудностями из-за коронавирусных ограничений.

Роль экскурсоводов сыграла порнозвезда 70-х, политик 80-х и просто феерическая женщина Чиччолина. Голосом аудиогида стала посол Pornhub Аса Акира. Посетить можно Лувр, музей Орсе, Метрополитен, Прадо, Галерею Уффици и Британский музей.

Тем временем в России Минкультуры ввело дополнительные ограничения для федеральных учреждений культуры и кинотеатров, работающих в Москве. Ведомство рекомендовало столичным театрам и кинотеатрам проверять QR-коды у зрителей, пришедших на спектакли и киносеансы.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в залах разрешается одновременно присутствие не более чем 50% посетителей от общей вместимости, но не свыше 500 человек. В случае выполнения рекомендаций о введении системы QR-кодов власти обещают снять ограничение и разрешить пропускать более 500 человек. Это выгодно прежде всего крупным залам: чем больше зрителей, тем выше будет выручка от проданных билетов.

Ранее стало известно, какие московские музеи ввели систему QR-кодов.