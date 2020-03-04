Американский сайт для взрослых Pornhub готовит к выпуску документальный фильм впервые за всё время существования портала. Отмечается, что в картине не будет порно.
Фильм под названием Shakedown рассказывает про культуру темнокожих танцовщиц стриптиза, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу,
Картину сняла художница Лейла Вайнрауб. Она составила фильм из роликов, которые она снимала на протяжении 15 лет в стрип-клубах Лос-Анджелеса, предназначенных для гомосексуальных женщин.
Премьера картины состоится на Pornhub 3 марта. В течение месяца её можно будет посмотреть бесплатно. Затем лента выйдет на канале Criterion, а летом станет доступна в iTunes.
Как писал NEWS.ru, персонажи серии фильмов «Мстители» стали самым популярным запросом на Pornhub. Портал опубликовал итоги года, согласно которым пользователи искали ролики, связанные c Marvel и DC.
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