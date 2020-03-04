https://static.news.ru/photo/9cd2cd08-5dfd-11ea-aef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Radic/CC BY 2.0/flickr.com

Американский сайт для взрослых Pornhub готовит к выпуску документальный фильм впервые за всё время существования портала. Отмечается, что в картине не будет порно.

Фильм под названием Shakedown рассказывает про культуру темнокожих танцовщиц стриптиза, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу, передаёт Variety.

Картину сняла художница Лейла Вайнрауб. Она составила фильм из роликов, которые она снимала на протяжении 15 лет в стрип-клубах Лос-Анджелеса, предназначенных для гомосексуальных женщин.

Премьера картины состоится на Pornhub 3 марта. В течение месяца её можно будет посмотреть бесплатно. Затем лента выйдет на канале Criterion, а летом станет доступна в iTunes.

Как писал NEWS.ru, персонажи серии фильмов «Мстители» стали самым популярным запросом на Pornhub. Портал опубликовал итоги года, согласно которым пользователи искали ролики, связанные c Marvel и DC.