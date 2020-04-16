Культура

Pornhub открыл пародийный сайт, на котором порнозвёзды моют руки

14:08, 16 апреля 2020 11
Фото: scrubhub.tv

Американский сайт для взрослых Pornhub запустил сайт-пародию, на котором опубликованы ролики и трансляции с порнозвёздами, моющими руки. Проект открыт для информирования людей о важности гигиены во время пандемии коронавируса.

В создании контента приняли участие многие актёры и актрисы, среди которых Аса Акира, Анджела Уайт и Остин Вулф. Названия видео также пародируют наименования роликов на оригинальном ресурсе Pornhub.

На сайте есть список тематических категорий контента, а также ссылка, пройдя по которой можно сделать взнос на помощь пострадавшим от пандемии COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Pornhub открыл бесплатную премиум-подписку для всех пользователей до 23 апреля. Это сделано для людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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