Pornhub открыл пародийный сайт, на котором порнозвёзды моют руки

https://static.news.ru/photo/8d9f8090-7fd3-11ea-a403-fa163e074e61_660.jpg Фото: scrubhub.tv

Американский сайт для взрослых Pornhub запустил сайт-пародию, на котором опубликованы ролики и трансляции с порнозвёздами, моющими руки. Проект открыт для информирования людей о важности гигиены во время пандемии коронавируса.

В создании контента приняли участие многие актёры и актрисы, среди которых Аса Акира, Анджела Уайт и Остин Вулф. Названия видео также пародируют наименования роликов на оригинальном ресурсе Pornhub.

На сайте есть список тематических категорий контента, а также ссылка, пройдя по которой можно сделать взнос на помощь пострадавшим от пандемии COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Pornhub открыл бесплатную премиум-подписку для всех пользователей до 23 апреля. Это сделано для людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.