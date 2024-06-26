«Поражение Украины станет концом цивилизации»: как живет Анатолий Белый

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Анатолий Белый

Актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из России в Израиль, после чего получил статус иноагента. Как живет актер в эмиграции, что известно о его жизни за рубежом?

Что Белый говорил об СВО

Белый родился на Украине. После начала СВО актер уволился из МХТ им. Чехова и переехал жить в Израиль. Как заявлял актер в одном из интервью, после начала боевых действий он понял, что «не будет жить в России».

Актер также заявлял, что ранее попал под «пропагандистскую машину». Позднее Белый выразил мнение, что Россию «не ждет ничего хорошего», поскольку «сломан ген свободы».

После переезда в Белый продолжил свою актерскую деятельность. Он нанял агента для поиска ролей в кино. Для работы в местных театрах необходимо знание иврита, поэтому артист начал учить язык с репетитором. Белый отмечал, что его не беспокоит отсутствие съемок, поскольку у него есть финансовые накопления.

Звезда сериала «Глухарь» актриса Виктория Тарасова рассказала, что Белый уехал из России в Израиль спустя год после начала СВО. По ее мнению, коллега отложил переезд, поскольку все это время зарабатывал финансовую подушку безопасности.

«Он не смотался из России сразу после начала СВО, а год просидел, зарабатывал деньги, видимо, финансовую подушку безопасности себе готовил. И только потом свалил. Тоже подлость, вообще за гранью», — сказала актриса в беседе с NEWS.ru.

Спустя год после переезда в Израиль Белый рассказал в соцсетях, что жизнь за границей оказалась непредсказуемой, но возвращаться в Россию он не намерен. Тогда он отмечал, что сделал шаг на свободу и начал новую жизнь.

Друзей в России у Белого, по его собственному признанию, не осталось. Он рассказал в программе «BILD на русском», что общается с одним человеком из МХТ им. Чехова, но раскрывать его имя не стал.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Анатолий Белый

За что Белого признали иноагентом

Министерство юстиции РФ внесло Белого (настоящая фамилия — Вайсман) в реестр иностранных агентов 15 декабря 2023 года. В сообщении ведомства указывалось, что актер выступал против проведения спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения о решениях российских властей. Помимо этого, уточнило ведомство, актер участвовал в сборах средств для поддержки ВСУ.

Впервые Белый высказался по поводу своего статуса иностранного агента спустя пять дней. Он заявил, что оказался в хорошей компании с другими знаменитостями, и попрощался с родиной.

Белый отметил, что его пригвоздили к позорному столбу, однако он не чувствует себя опозоренным. Вместе с тем артист признался, что испытывает целую гамму чувств, в том числе ужасную горечь. Актер добавил, что сейчас не находит себе ни покоя, ни утешения.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила мнение, что не стоит обращать внимания на русофобские заявления Белого. По ее словам, артисту следует оставаться на «задворках истории».

«Нам должно быть совершенно не интересно, что сказал или написал Анатолий Белый. Артисты далеко не самые умные люди на земле, их профессия не предполагает глубокой мудрости. И его слова о том, что поражение Украины станет концом цивилизации, это подтверждает. Анатолий Белый — враг народа, пусть он сидит на задворках истории. Давайте уже все про него дружно забудем. Вот если он к нам сунется, мы дадим ему по носу. Сейчас же, живя неясно где, пусть сидит и говорит что хочет. Повторюсь: нас не должно это волновать», — сказала Драпеко в беседе с NEWS.ru.

Где сейчас Анатолий Белый

Во время начала палестино-израильского конфликта актер вместе с семьей был дома, в городе Нетания. Белый рассказывал, что не попадает в категорию резервистов армии Израиля. Особого беспокойства в связи с боевыми действиями он не испытывал, поскольку город находится в центре страны и до него не долетают ракеты. Белый слышал сигнал воздушной тревоги лишь единожды.

Сообщалось, что у артиста проблемы с заработками. Например, в январе Белый не смог продать билеты на спектакль в Тбилиси.

В мае 2024 года режиссер Ренат Давлетьяров в интервью Вячеславу Манучарову резко осудил актера Белого за антироссийскую позицию. Он уличил актера в агрессивном невежестве.

«Белый говорит, что российской культуры не существует. Удивительно: им всем... присуще агрессивное невежество. Играл в МХТ, снимался в кино. <...> Он присоединился к этой большой артерии — к русской культуре. И в силу отсутствия ума и порядочности стал плеваться сейчас дерьмом, отменять гастроли Ленкома в Израиле», — высказался Давлетьяров.

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