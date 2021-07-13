«Умирать не страшно»: дочь Меньшова опубликовала предсмертное интервью отца

Дочь кинорежиссёра Владимира Меньшова, телеведущая Юлия Меньшова выложила на своём YouTube-канале последнее интервью отца, в котором он заявил, что умирать не страшно. В полуторачасовом разговоре режиссёр говорит о смерти и провале фильма «Ширли-мырли» среди широкой публики.

Мы сняли это интервью в конце апреля 2021 года. Я хотела, чтобы именно оно стало первым на моём канале. Но не знала, что ему предстоит стать последним в жизни папы, — подписала видео Юлия.

Она призналась, что не успела показать Меньшову получившийся монтаж, но рассказала, что интервью получилось очень хорошим.

Папа улыбался, но отвечал: «Это мы посмотрим». Сегодня 9 дней, как папы нет. Пап, надеюсь, ты смотришь, — заключила Юлия Меньшова.

В интервью она спросила у отца, как он относится к смерти его коллег по цеху, которые уходят из жизни в том же возрасте, что и он. Меньшов ответил совершенно спокойно: это нормально, ничего не поделаешь. После этого дочь спросила Владимира Валентиновича, что он сам думает о смерти.

Чтоб не на улице где-то скосила, а в постели умереть спокойно и закончить дела, — сказал режиссёр.

Что касается «Ширли-мырли», Меньшов отметил, что не считает чем-то критическим неуспех фильма. Режиссёр уверен, что на эту картину будет играть время.

Владимир Валентинович скончался 5 июля на 82-м году жизни. Через три дня Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище. NEWS.ru вёл прямую трансляцию с прощания и похорон кинорежиссёра, сообщив о странном обряде, который его дочь совершила над открытым гробом отца.