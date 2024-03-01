«Попытки бабушки»: в Госдуме отреагировали на новый альбом Пугачевой Депутат Шолохов назвал альбом Пугачевой попыткой бабушки сделать современное

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Подавляющее большинство россиян вряд ли будет слушать новый альбом Аллы Пугачевой, учитывая ее позицию по происходящим событиям, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он охарактеризовал альбом певицы «попытками бабушки исполнить что-то в современном стиле».

Я слушать не собираюсь, я ее очень давно не слушаю. Чисто из того, что попытки бабушки исполнить что-то в современном стиле становятся еще более бессмысленными. У меня это не вызывает эстетического удовольствия. Я думаю, что у абсолютного большинства людей схожее мнение. На это все накладывается абсолютное неприятие ее позиции, по крайней мере, для подавляющего числа нашего общества, — сказал Шолохов.

Новый альбом Пугачевой под названием «P. S.», выпущенный в пятницу, 1 марта, состоит из 20 записей с юбилейного концерта артистки, который прошел в Кремлевском дворце в 2019 году. По данным KP.RU, записи с мероприятия уже пятый год можно найти в открытом доступе в Сети.

Музыкальный критик Евгений Бабичев полагает, что новый альбом Пугачевой особенно ценен в свете сегодняшних событий. По его мнению, каждый поклонник певицы будет по-другому вслушиваться в песни и искать скрытые смыслы.