Популярная российская актриса получила травму на сцене театра Актриса Лебедева получила травму во время выступления в театре имени Моссовета

Фото: mossoveta.ru

Глафира Лебедева

Российская актриса Глафира Лебедева травмировалась на выступлении в столичном театре имени Моссовета, сообщает MK.RU. По информации издания, 24-летняя артистка повредила ногу во время танца на сцене.

Инцидент произошел 29 октября. Травмированной 24-летней артистке вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали у нее разрыв боковой связки левого коленного сустава. По словам Лебедевой, у нее есть проблемы с коленями, но в тот день от госпитализации она отказалась. Спустя два дня во время повторного осмотра врачи назначили ей операцию.

Я чувствую себя уже лучше, съездила в травматологический центр. Мне назначили операцию. После хирургического вмешательства неизвестно сколько понадобится времени на восстановление, — сообщила актриса.

Глафира Лебедева родилась в семье актера Дмитрия Лебедева, известного зрителю по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Чужой», и Анастасии Светловой, принадлежащей известной актерской династии в пять поколений. 24-летняя актриса окончила школу-студию МХАТ в мастерской Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова. Она играла в мини-сериале «Детективы Анны Малышевой» и часто выступала в главных ролях на сцене театра имени Моссовета.

Ранее двум актрисам театра Вахтангова потребовалась экстренная медицинская помощь. Сначала скорую помощь вызывали заслуженной артистке Лидии Вележевой, у которой резко упало давление. Спустя один день актриса Агнесса Петерсон упала в здании театра и получила сотрясение головного мозга.