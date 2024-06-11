«Попугаи подражают»: музыкант раскрыл, почему в «Голосе» поют на английском Музыкант Новиков сравнил участников «Голоса» с подражающими попугаями

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Участники «Голоса» выбирают песни на английском, потому что они просто не умеют петь на родном языке, заявил поэт и музыкант Александр Новиков в беседе с argumenti.ru. По его словам, если они начнут исполнять что-то на русском языке, то зритель сразу увидит их беспомощность. Музыкант также сравнил участников с попугаями, которые просто технически подражают.

Иногда хорошо подражают. Но ведь попугаи тоже подражают. Бывают такие попугаи, что если спиной к нему стоять, то и не поймешь, что это птица говорит <...> Они технари, умеют работать со своим голосом, но не умеют петь в большинстве своем на родном языке, — заявил Новиков.

Он отметил, что мало кто из участников «Голоса» раскрывается на большой сцене. Эксперт уверен, что причиной этому является как раз неумение петь на родном языке. В русских песнях важна душевность, а не только техника, добавил он.

Думаю, дело не только в настроениях и пожеланиях Первого канала. «Голос» — это франшиза и принадлежит другой фирме, голландской. Вероятно, существуют какие-то требования по репертуару, — добавил Новиков.

Музыкант также заявил, что повязывая российский флаг на руку, SHAMAN унижает святыню. Кроме того, его псевдоним, написанный на английском языке, является непатриотичным. Артист уверен, что это делается из-за стереотипа о том, что все написанное на иностранном языке, кажется более привлекательным.