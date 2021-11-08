Попечители МХАТа отказались сотрудничать с театром после ухода Боякова

Совет попечителей (СП) МХАТа им. М. Горького прекращает сотрудничество с театром после ухода Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя учреждения, заявил председатель совета Игорь Кудряшкин в обращении, попавшем в распоряжение NEWS.ru. Он подчеркнул, что работа СП с МХАТом строилась «на творческой политике, которую формулировал и проводил» Бояков.

Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора [Владимира Кехмана]. Это, а также репутация господина Кехмана заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества, — говорится в документе.

СП МХАТа создан в 2020-м на базе фонда «Институт культурной политики». В сезоне-2020/21 организация привлекла около 150 млн рублей на создание и продвижение новых проектов МХАТа им. М. Горького. Среди них постановки: «Нюрнбергский вальс», «Лавр», «У премьер-министра мало друзей», «Розовое платье», «Пиноккио», прошли гастроли спектакля «Лес» в Санкт-Петербурге. Также удалось зарезервировать средства на премьеры спектаклей режиссёров Андрея Кончаловского, Владимира Бортко, Эдуарда Боякова и других.

Я вошёл в Совет попечителей, когда увидел, каким стал театр под руководством Эдуарда Боякова. Первым спектаклем, который я посмотрел, стал «Красный Моцарт» режиссёра Ренаты Сотириади. Я не так часто хожу в театр по причине занятости, но после этого ни одну премьеру МХАТа уже не пропускал. «Лавр» я видел пять раз, сначала сам, потом с друзьями и партнёрами. Я был поражён, сколько молодых и талантливых артистов в труппе театра, был поражён теми эмоциями, с которыми публика принимает этот спектакль, — отметил Кудряшкин.

Кехман назначен на пост генерального директора МХАТа им. Горького 27 октября. После этого из театра были уволены пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов. Чуть позже ушёл художественный руководитель Эдуард Бояков. Была также отменена постановка «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Кехман объяснил увольнение Бузовой её высоким гонораром, несоразмерным с продажами билетов на спектакль.

Ранее стало известно, что во МХАТе им. Горького грядёт крупное сокращение нетворческих сотрудников и изменение зарплат. Об этом заявил новый генеральный директор театра Владимир Кехман, который был назначен на эту должность 27 октября. По словам Кехмана, в театре наблюдается дисбаланс творческих и нетворческих работников.

Он отметил, что при бюджете 2 млн 300 тысяч рублей в месяц продажи театра в самый удачный месяц достигают 20 млн. Для сравнения он привёл Михайловский театр, где является худруком. По словам Кехмана, ежемесячно учреждение продаёт билетов на сумму 81,5 млн. Он также обратил внимание, что Новосибирский театр продаёт билетов на сумму 47 млн рублей усилиями меньшей команды.