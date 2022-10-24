Понять, простить? Кто такой Красовский, призвавший топить украинских детей Бывший глава штаба бизнесмена Михаила Прохорова, «крестный» сына Собчак — что еще известно о журналисте RT и возможно ли его возвращение в эфир

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Антон Красовский

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание директора вещания канала Russia Today на русском языке Антона Красовского об украинских детях. Во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко ведущий заявил о необходимости «топить» и «жечь» украинских детей, которые говорят, что Украина якобы «оккупирована москалями и если бы не москали, они бы жили как во Франции». После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян приостановила сотрудничество с журналистом. Что известно об Антоне Красовском, какие еще его высказывания вызывали общественный резонанс и кто считает, что вскоре он может вернуться в эфир, — в материале NEWS.ru.

Выпускник Литинститута и экс-глава штаба Прохорова

Поначалу Антон Красовский строил карьеру культурного обозревателя. Для этого у него было всё: за плечами — Литературный институт им. А. М. Горького, в окружении — представители богемы, в трудовой книжке — работа в крупнейших СМИ. Он рассказывал про книги и спектакли, но в 1999 году в его жизни появился новый сюжет: журналист вошел в предвыборный штаб Союза правых сил. Это был его первый опыт работы политтехнологом. Движение наметилось и по основной специальности: Антон стал занимать менеджерские позиции в глянцевых журналах.

Как рассказали NEWS.ru коллеги Красовского, работавшие с ним еще в начале нулевых, он «отличался несдержанностью и был остер на язык, нередко конфликтовал с подчиненными и руководством». В 2009 году его назначили главным редактором общественно-политического ток-шоу «НТВшники» на НТВ (в то время канал принадлежал предпринимателю Владимиру Гусинскому). Три года спустя Красовский ушел с НТВ, причиной увольнения он назвал нежелание работать на канале, снимающем «заказные сюжеты» о его друзьях — членах команды предвыборного штаба кандидата в президенты Михаила Прохорова.

Антон возглавил штаб бизнесмена, доверенными лицами которого были Алла Пугачева, Андрей Макаревич и другие звезды. Однако Прохоров, как известно, стал третьим. На мартовских выборах 2012 года победил Владимир Путин.

Фото: Митя Алешковский/ИТАР-ТАСС Кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров (в центре) во время встречи с избирателями в предвыборном штабе. На снимке справа: телеведущий НТВ, журналист Антон Красовский, возглавляющий предвыборный штаб Михаила Прохорова

«Крестный» сына Собчак — открытый гей

После поражения на выборах Красовский долго не сидел без работы: писатель и издатель Сергей Минаев пригласил его на только что созданный телеканал «Контр ТВ». Оттуда журналист тоже ушел со скандалом: в 2013 году, в самый разгар обсуждения законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, он совершил каминг-аут.

Я сказал: «Я гей, и я такой же человек, как вы, как наш президент, премьер...» и прочее. В конце добавил, что, возможно, мне придется в понедельник идти за трудовой книжкой, но я всё равно должен был это сказать. И действительно, в понедельник мне предложили эту трудовую книжку забрать, — рассказывал позже сам Красовский.

Журналист отметил, что перед громким заявлением «для смелости выпил грамм триста вискаря». Еще одно откровение прозвучало из уст Красовского в 2017 году. Став к тому времени основателем фонда СПИД.Центр для помощи людям, живущим с ВИЧ, он признался, что сам является ВИЧ-положительным с 2011 года.

На протяжении шести лет, до лета 2020-го, Антон был постоянным гостем радиостанции «Эхо Москвы» и запомнился острыми высказываниями о возможной вине России в конфликте на Украине, вел шоу на YouTube и развлекательную программу с Ксенией Собчак на канале «Пятница!». Ряд Telegram-каналов утверждали, что Красовский стал крестным отцом сына Собчак, однако сама она опровергла даже факт крестин, объяснив, что в будущем хочет предоставить Платону свободу выбора религии.

В 2017 году Красовский поддержал кандидатуру Ксении Собчак, изъявившей желание участвовать в президентской гонке, но вскоре покинул ее штаб — как сообщил РБК, из-за конфликта. Причину ссоры журналистам выяснить не удалось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Противник Навального и сторонник Путина

В 2019 году Антон Красовский стал автором документального цикла «Эпидемия» и начал сотрудничать с телеканалом Russia Today, через год он был назначен директором вещания канала на русском языке. За эти два года журналист отметился рядом резких высказываний о сторонниках Алексея Навального, которых призывал «сажать лет на пять». Также он предлагал «скинуть в Мойку» противников Владимира Путина.

Красовский поддержал спецоперацию России на Украине и приветствовал серию ракетных ударов по объектам по всей стране 10 октября 2022 года.

Сказать, что я счастлив, — это вообще ничего не сказать. Я просто танцую на балконе в пижаме «Армия России», — написал он в своем Telegram-канале.

Если раньше категоричные высказывания Красовского осуждались только его идейными оппонентами, то против слов ведущего о детях выступила его непосредственная начальница Маргарита Симоньян. Она заявила о приостановке сотрудничества с журналистом и назвала «диким» и «омерзительным» его призыв «топить» и «жечь» несовершеннолетних.

Впрочем, по мнению Ксении Собчак, возвращение Красовского в эфир — вопрос времени.

Он не понимает и не осознает своей вины. Не может понять, что такого. И не поймет, потому что привык к безнаказанности и карт-бланшу. Его заставят покаяться (может быть, даже поездкой на фронт), и он вернется в эфир. Вопрос только когда, — заявила Собчак в Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Симоньян

Сам Красовский опубликовал сразу несколько сообщений по поводу скандала. Он извинился, сказав, что его «понесло» и ему теперь «по-настоящему неловко», поблагодарил «товарищей за поддержку» и признал свою неправоту.

Это просто было безвкусно. Я всегда пытался быть немного умнее себя самого. Но вот не вышло, — объяснил он.

Тем не менее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина уже обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить призыв журналиста RT Антона Красовского «топить» и «сжигать» украинских детей. Она подчеркнула, что подобные высказывания наносят вред России.

В запросе Останина охарактеризовала слова Красовского как недостойные, недопустимые и противоправные. Она подчеркнула, что каждая публичная личность должна осознавать, что противостояние между Россией и Украиной идет не только на поле боя, но и в идеологическом пространстве. Переход к экстремистским призывам вредит России и «опускает нас до уровня тех, кто нам противостоит», указала депутат.