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«Политический кретинизм»: Швыдкой о переименовании картины Дега

Швыдкой назвал переименование картины Дега в Лондоне нарушением авторского права художника
13:36, 04 апреля 2022
«Политический кретинизм»: Швыдкой о переименовании картины Дега Михаил Швыдкой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Переименование «Русских танцовщиц» французского импрессиониста Эдгара Дега в «украинских» Национальной галереей в Лондоне — образец «политического кретинизма», заявил РИА Новости экс-министр культуры России, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он добавил, что в ситуации можно увидеть нарушение авторских прав художника и свидетельство недальновидности.

Строго говоря, это ещё один образец политического кретинизма, я прошу прощения за резкость. Потому что, во-первых, это нарушает авторское право художника. Во-вторых, с таким же успехом можно назвать всех русских писателей украинскими, — заявил он.

Ранее эксперт арт-рынка Дмитрий Буткевич рассказал NEWS.ru, что в то время, когда французский художник Эдгар Дега писал картину «Русские танцовщицы», такой страны, как Украина, ещё не существовало. Переименование Лондонской национальной галереей полотна в «Украинские танцовщицы» он назвал «бредом собачьим» и заявил, что «этого делать нельзя».

Как стало известно, Национальная галерея в Лондоне переименовала полотно «Русские танцовщицы» французcкого импрессиониста Эдгара Дега в «Украинские танцовщицы» после многочисленных просьб украинцев в социальных сетях. По словам рaботника галереи, оживлённая дискуссия вокруг названия не утихает уже много лет, а обострившаяся геополитическая ситуация в мире стала подходящим мoментом.

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