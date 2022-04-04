«Политический кретинизм»: Швыдкой о переименовании картины Дега

Переименование «Русских танцовщиц» французского импрессиониста Эдгара Дега в «украинских» Национальной галереей в Лондоне — образец «политического кретинизма», заявил РИА Новости экс-министр культуры России, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он добавил, что в ситуации можно увидеть нарушение авторских прав художника и свидетельство недальновидности.

Строго говоря, это ещё один образец политического кретинизма, я прошу прощения за резкость. Потому что, во-первых, это нарушает авторское право художника. Во-вторых, с таким же успехом можно назвать всех русских писателей украинскими, — заявил он.

Ранее эксперт арт-рынка Дмитрий Буткевич рассказал NEWS.ru, что в то время, когда французский художник Эдгар Дега писал картину «Русские танцовщицы», такой страны, как Украина, ещё не существовало. Переименование Лондонской национальной галереей полотна в «Украинские танцовщицы» он назвал «бредом собачьим» и заявил, что «этого делать нельзя».