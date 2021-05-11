Покупатель выложил «круглую сумму» за картину Бэнкси

Картину британского уличного художника Бэнкси «Смейся сейчас, но однажды править будем мы», где изображены три обезьяны, продали 11 мая во время торгов Christie's в Нью-Йорке. Покупатель не пожалел на произведение искусства $2,07 млн. Трансляция мероприятия шла на сайте аукционного дома.
Финальная стоимость лота составила $1,7 млн, но учитывая все дополнительные выплаты, будущему владельцу полотна
Аналогичное творение Бэнкси, также выполненное на картоне с помощью трафарета и баллончика с краской, в 2008 году ушло с молотка менее чем за $500 тысяч. Это говорит о значительном повышении спроса на работы художника из Бристоля.
В марте 2021-го в британском королевстве появилось новое граффити, предположительно, созданное Бэнкси. На нём изображён совершающий побег мужчина в полосатой арестантской робе. Он спускается на землю по верёвке, сплетённой из простыней, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек.
Ранее сообщалось, что Бэнкси нарисовал на одной из стен дома в Бристоле чихающую старушку. Владельцы двухэтажного строения после этого выставили его на торги, оценив в £5 млн. При этом средняя цена домов на этой улице составляет £300 тысяч.