Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров рассказал, что представители молодёжи города Сланцы под Санкт-Петербургом обратились к нему с просьбой провести фестиваль стрит-арта.
Чиновник подчеркнул, что Сланцы является памятником индустриальной эпохи и современное графическое искусство смотрелось бы в нём уместно. По его мнению арт-объект в стиле Покраса Лампаса мог бы стать новым туристическим символом города, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, поездка уличного художника Арсения Пыженкова, известного как Покрас Лампас, в Екатеринбург с целью восстановления арт-объекта «Супрематический крест» была отложена из-за протеста местных жителей.