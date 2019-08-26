https://static.news.ru/photo/a8391fe0-c86f-11e9-b453-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pokras_lampas

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров рассказал, что представители молодёжи города Сланцы под Санкт-Петербургом обратились к нему с просьбой провести фестиваль стрит-арта.

Чиновник подчеркнул, что Сланцы является памятником индустриальной эпохи и современное графическое искусство смотрелось бы в нём уместно. По его мнению арт-объект в стиле Покраса Лампаса мог бы стать новым туристическим символом города, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, поездка уличного художника Арсения Пыженкова, известного как Покрас Лампас, в Екатеринбург с целью восстановления арт-объекта «Супрематический крест» была отложена из-за протеста местных жителей.