https://static.news.ru/photo/3c74006c-498f-11ea-ae7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: HBO

Фанаты «Игры Престолов» нашли недочёт в сценарии последнего сезона сериала.

Пользователи Reddit обратили внимание на то, что главные герои могли одержать победу над Королем Ночи в решающей битве, если бы сделали стрелы из драконьего стекла, которого у них было много, передаёт телеканал «360».

По словам автора треда, при помощи стрел ближнего боя одним выстрелом удалось бы сразить и ставшего нежитью Визериона.

Он также обратил внимание на то, что персонаж Сэм убил белого ходока кинжалом из драконьего стекла, так как оно эффективно в борьбе с нежитью. Поэтому такой недочёт в сценарии вызвал вопросы.

Как писал NEWS.ru, американский писатель Джордж Р. Р. Мартин подтвердил, что концовка седьмой книги «Игра престолов» не будет похожа на финал сериала.