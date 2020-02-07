Фанаты «Игры Престолов» нашли недочёт в сценарии последнего сезона сериала.
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По словам автора треда, при помощи стрел ближнего боя одним выстрелом удалось бы сразить и ставшего нежитью Визериона.
Он также обратил внимание на то, что персонаж Сэм убил белого ходока кинжалом из драконьего стекла, так как оно эффективно в борьбе с нежитью. Поэтому такой недочёт в сценарии вызвал вопросы.
Как писал NEWS.ru, американский писатель Джордж Р. Р. Мартин подтвердил, что концовка седьмой книги «Игра престолов» не будет похожа на финал сериала.
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