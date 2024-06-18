«Поклонникам "Агаты Кристи" повезло»: Шахрин оценил распад рок-группы Владимир Шахрин: фанатам «Агаты Кристи» повезло, что оба Самойлова гастролируют

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Владимир Шахрин

Поклонникам рок-группы «Агата Кристи» очень повезло, заявил лидер «Чайфа» Владимир Шахрин на творческой встрече в «Известиях». Он напомнил, что участники группы Глеб Самойлов и Вадим Самойлов живы и гастролируют.

Они оба живы, оба гастролируют. Поклонникам группы «Агата Кристи» повезло. У них две группы патрулируют — и там «Агата Кристи» написано, и там, и Вадик, и Глеб, — рассказал Шахрин.

Музыкант отметил, что с Вадимом Самойловым он общается намного чаще, в целом певец ведет активную деятельность, занимается продюсерской работой с молодыми группами, а также социальными проектами — агитбригадами и поездками в зону спецоперации. Говоря о Глебе Самойлове, певец отметил, что не виделся с ним уже несколько лет.

Шахрин также не согласился с мнением, что русский рок умер. Он отметил, что рок стал устоявшимся жанром, как джаз или классическая музыка. Музыкант привел в пример фортепианную музыку с огромным количеством исполнителей, где также есть Денис Мацуев, на концерты которого люди приходят из-за особенной манеры игры. То же самое происходит и с русским роком, где есть большое количество молодых музыкантов с интересным исполнением, указал он.