Поклонница рассказала, как Ширвиндт заставил ее полюбить театр Поклонница Ширвиндта сказала, что полюбила театр из-за спектакля с его участием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поклонница актера и режиссера Александра Ширвиндта Оксана рассказала NEWS.ru, что полюбила его талант еще в детстве. В субботу, 16 марта, она пришла к Театру сатиры, чтобы возложить цветы к портрету любимого артиста. Оксана впервые увидела Ширвиндта на сцене в спектакле «Огниво», поставленном по книге Ханса Кристиана Андерсена.

Он был очень ценный для меня человек. Я полюбила театр благодаря ему. Я пришла сюда еще ребенком. Он большое впечатление на меня произвел. Тогда это был спектакль «Огниво». Потом мой любимый спектакль был «Где мы?», где они играли втроем с Александром Олешко и Федором Добронравовым. Он должен был состояться 3 апреля, но, к сожалению... Из его ролей самая любимая — в «Трое в лодке, не считая собаки». И, конечно, «Двенадцать стульев» и «Приходите завтра», — поделилась Оксана.

Ранее в разговоре с NEWS.ru поклонницы актера Татьяна и Галина отметили, что тот сохранил свою красоту до конца жизни. По их словам, впервые для них харизма Ширвиндта раскрылась в фильме «Самая обаятельная и привлекательная».

16 марта к портрету Ширвиндта на центральном входе Театра сатиры поклонники несут живые цветы. В основном к фото возлагают алые гвоздики или белые и красные розы.

Ширвиндт умер в возрасте 89 лет. Как сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, кинематографист скончался в больнице. Предварительная причина смерти сатирика — проблемы с сердцем.