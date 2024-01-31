«Показал все классно»: писатель оценил «правдивость» сериала «Слово пацана» Писатель Гараев остался доволен экранизацией своей книги «Слово пацана»

Фото: «Слово пацана»/Wink

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев, по мотивам которой был снят одноименный сериал, заявил, что он абсолютно доволен тем, насколько реалистично режиссер Жора Крыжовников перенес на экран реалии криминальной Казани 1980-х годов. В ходе дискуссии, которая прошла 30 января в Еврейском музее и центре толерантности, он также рассказал, в чем заключалась причина пересъемки ряда сцен финала сериала. Гараев подчеркнул при этом, что на режиссера никто не «давил». На мероприятии побывал корреспондент NEWS.ru.

Если посмотреть титры, то я [в сериале] указан консультантом. В мою задачу входило [сохранить] достоверность — и я доволен тем, что сделал режиссер. Он показал все очень классно. А где-то переврал или нет... Я общался с бывшими участниками казанских группировок и им показался очень странным момент, почему Марат снял шапку с головы учителя. <...> Но тут показано, как будто он такой безбашенный и так хотел помочь другу, что забыл о собственной безопасности, — рассказал писатель.

Гараев также развеял интригу относительно того, почему авторы сериала практически в последний момент решили переснять ряд сцен в финальной серии картины. Как пояснил писатель, проблема заключалась в том, что не которые эпизоды просто «не вставали» в общую картину повествования.

Пресса думает, что надавили на режиссера и он должен был ввести «повесточку» так называемую, что Вову Адидаса убил милиционер, а не бандит. Но это было придумано задолго до того, как фильм начали показывать. [Крыжовников] монтировал его и какие-то сцены не вставали, а он перфекционист и ему надо было снять идеально. Поэтому он решил, что некоторые сцены надо переснять.

Гараев отметил, что первоначальная версия финала истории Марата «была замечательная», но в ней отсутствовал момент «искупления». Что касается гибели Вовы Адидаса, то тут, по словам писателя, была «красиво закрыта» важная драматическая линия.

Давайте начнем со сцены с Маратом. [В первой версии финала] сцена заканчивается комсомольской оргией в бане. Сама сцена мне нравится, она замечательная была, но в ней нет искупления. <...> Второй вариант мне нравится больше. А Вова Адидас, которого убивает главный его антагонист — это очень важная драматическая линия, закрытая абсолютно красиво, — пояснил Гараев.

Ранее актер Юрий Стоянов назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» мощным, большим и правдивым сериалом. Артист похвалил коллег за хорошую игру и сообщил, что считает Жору Крыжовникова «большим режиссером».