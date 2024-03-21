«Пойду сидеть на киче, писать стихи»: Кологривый об аресте на семь суток Кологривый заявил, что не будет обжаловать арест на семь суток за дебош в баре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Российский актер Никита Кологривый, который получил семь суток ареста за дебош в баре Новосибирска, заявил, что не станет обжаловать решение суда. По его словам, которые приводит РИА Новости, он будет «сидеть на киче и писать стихи». Артист также добавил, что произошедшая ситуация не собьет его с намеченного пути и станет показательной для его дочери.

Она (дочь Кологривого Есения. — NEWS.ru) должна знать, что отец ее ответственен за свои поступки. И это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи. Надеюсь, что-нибудь еще светлое мне в голову придет. <...> Все в порядке, не переживайте. Я тертый калач, меня этим вряд ли собьешь с моего пути. <...> Какие жалобы [на решение суда]? Я похож на ябеду? — сказал Кологривый.

Решение об аресте Кологривого за мелкое хулиганство ранее принял Центральный городской суд Новосибирска. Там установили, что 19 марта актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт в баре. В частности, Кологривый оскорблял работников заведения, а также укусил за ногу администратора. Перед заседанием суда артист заявил, что раскаивается в содеянном и приносит извинения за свое поведение.

Эксперт по коммуникациям и личному бренду Наталья Глазунова ранее заявила, что на Кологривого обрушилась слава и медийное давление, с которым он не смог справиться. Она считает, что именно поэтому актер «ступил на дорожку скандалов», а его репутация и доверие аудитории начали рушиться.