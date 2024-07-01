Похудение на 30 кг, интернет-роман, дочь: где сейчас Светлана Пермякова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Светлана Пермякова

Актриса Светлана Пермякова нечасто оказывается в поле зрения прессы, однако зрители разных возрастов обожают знаменитость. Что известно о личной жизни артистки и ее творческих планах, как звезде «Интернов» удалось похудеть на 30 кг?

Где сейчас Светлана Пермякова

Сейчас на стадии производства находится 16-серийная комедия «Крепостные», в которой актриса сыграла одну из ролей. События картины происходят в 1822 году в одном из сел, где погибает барин-самодур. По ходу действия выясняется, что убил помещика кто-то из крестьян. Бедолаги принимают решение бежать.

Кроме того, артистка активно играет в театре и гастролирует со спектаклями. В этом году Пермякова появится в постановках «Слишком женатый таксист», «Палата бизнес-класса», «Просто беби, или Любовь по-французски» и «Феноменальный успех».

«С актерами театра мне, может быть, проще. Кино не так много в моей жизни. Пока, к сожалению. <...> Кино — это такой своеобразный процесс, очень быстрый. Спектакль — это надолго. <...> Мы [актеры театра] все очень сильно сдружились, дружим семьями, дружим домами. Ссоримся и миримся. И очень легко находим общий язык. Все как в большой семье. А кино — это все-таки процесс стремительный. Мы встретились, мы создали некий продукт, который радует зрителей, и мы разошлись. Каждый в итоге пошел своей дорогой. Это большая редкость и большое счастье, если кто-то начинает дружить. Это здорово. Лично мне ближе актеры театра и вдвойне приятнее, когда мы встречаемся потом где-то на съемочной площадке», — делилась Пермякова в беседе с Taurica.net.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Светлана Пермякова

Как похудела Светлана Пермякова

В 2020 году поклонники удивились преображению актрисы. Похудеть на 30 килограммов Пермякову замотивировали проблемы со здоровьем. Артистка изменила свой образ жизни и наладила питание.

«Я худею без препаратов, без изнурительных тренировок и голоданий. Важно заставить себя идти к цели, изменить режим, отношение и образ жизни, а самое главное, полюбить себя, гордиться и наслаждаться собой», — делилась секретом похудения звезда «Интернов» в интервью KP.RU.

Также СМИ сообщали, что Пермякова уменьшила объем порций — еда должна была свободно помещаться в кулак. Врач-диетолог Евгения Арзамасцева в беседе с PopCornNews отмечала, что «если дробное питание подходит, то с помощью него можно похудеть и удержать вес без проблем».

Пластический хирург Максимильян Абозин считает, что улучшить внешний вид лица Пермяковой помогла блефаропластика. Кроме того, по его словам, актриса тщательно ухаживает за кожей.

«Скорее всего, у Светланы была верхняя блефаропластика и ботулотоксин в область лба. Ну и уход за кожей лица: пилинги, возможно, RF-лифтинг», — объяснил врач.

В мае Пермякова рассказывала, что не хочет прибегать к изменениям внешности хирургическим путем, хотя такие мысли посещают ее.

«Бывает, стою у зеркала и думаю: „Эх, вот бы это отрезать!“ Но потом присмотрюсь к себе внимательнее: да вроде все хорошо: глазки-губки подрисую — и только в путь. Меня и такой любят, зачем же мне меняться?» — поделилась артистка в беседе с lady.mail.ru.

Что известно о личной жизни Светланы Пермяковой

В программе «Судьба человека» актриса признавалась, что в молодости встречалась с женатым мужчиной по имени Александр. В 22 года она сделала аборт.

В 2008 году актриса вышла замуж за арт-директора Евгения Бодрова. Брак был очень коротким — месяц. В шоу «Секрет на миллион» Пермякова рассказывала, что развелась с мужем из-за его злоупотребления алкоголем и запрещенными веществами. Кроме того, мужчина был болен СПИДом, от которого умер в 2014 году.

После этого актриса встречалась с продюсером Максимом Скрябиным, который был младше ее на 19 лет. От него Пермякова родила дочь Варвару. В 2015 году пара рассталась, но спустя время решила воссоединиться. В 2022 году Пермякова узаконила отношения со Скрябиным.

«Я в жизни совершенно другая. Я домашняя женщина, очень. На мне дом, на мне семья — мне вот эта моя обязанность очень нравится. Я не бесшабашная, я понимаю, чем я могу рисковать, а чем не могу. Я не могу рисковать своим здоровьем, не могу рисковать своей жизнью, так как впереди у меня воспитание дочери. Я не рисковая. Я могу в ночное время покупаться в море, окунуться в проруби на Крещение. Однако не более того», — рассказывала Пермякова в одном из интервью.

Недавно актриса рассказывала об интернет-романе. По словам звезды «Интернов», сейчас она не готова впускать нового мужчину в свою реальную жизнь и не уверена в том, что эти отношения сложатся благополучно.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Актриса Светлана Пермякова с бойфрендом Максимом Скрябиным

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