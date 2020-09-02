Похороны Клюева пройдут 4 сентября

https://static.news.ru/photo/a06b43c8-ed0e-11ea-b4c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Борис Клюев будет похоронен на Троекуровском кладбище 4 сентября. 1 сентября стало известно о его смерти.

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что прощание с Клюевым пройдёт в учреждении также 4 сентября.

Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. Врачи диагностировали рак лёгких у Клюева в 2018 году. Однако актёр, несмотря на тяжёлое заболевание, снимался в сериале «Воронины».

Ранее адвокат российского Клюева заявил, что наследство артиста оценивается в 50 млн рублей.