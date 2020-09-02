Похороны Клюева пройдут 4 сентября

Российский актёр Борис Клюев будет похоронен на Троекуровском кладбище 4 сентября. 1 сентября стало известно о его смерти.
Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что прощание с Клюевым пройдёт в учреждении также 4 сентября.
Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. Врачи диагностировали рак лёгких у Клюева в 2018 году. Однако актёр, несмотря на тяжёлое заболевание, снимался в сериале «Воронины».
Ранее адвокат российского Клюева заявил, что наследство артиста оценивается в 50 млн рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен