Похороны актёра Андрея Погребинского прошли в Петербурге

https://static.news.ru/photo/aaf47a30-c648-11eb-a2f8-96000091f725_660.jpg Фото: nstagram.com/pogrebinski_andrei

Похороны актёра Андрея Погребинского прошли в петербургском крематории при Пискарёвском кладбище. Траурная церемония прошла в большом зале, где собрались друзья и коллеги актёра, сообщает StarHit.

Во время прощания в адрес актёра звучало много тёплых слов.

Такой большой человек был и такой незащищённый. Всегда хотелось его обнять, помочь, а какие у него глаза добрые, в них было что-то детское и щенячье, — высказался один из коллег актёра во время прощания.

Друзья актёра рассказали, что Погребинский всегда был готов прийти на помощь, общался со всеми как родной, был весел и бесконечно шутил. С самого детства, по словам друзей, актёр активно занимался спортом, подавал большие надежды как баскетболист.

«Потом ушёл в неожиданное, но близкое направление — актёрство. Понятное дело, что многое не получалось из-за отсутствия образования и опыта, но он всем показал, каких достиг успехов. Сейчас подошёл к пику карьеры и не успел всего сделать», — сказал один из друзей Погребинского.

Церемония прощания с актёром продлилась около часа, после чего гроб опустили в отдельный отсек для кремации.

Как сообщалось ранее, друзья Андрея Погребинского рассказали, как он чувствовал себя незадолго до смерти. Актёр жаловался на плохое самочувствие, но несмотря на это, у него был творческий подъём.