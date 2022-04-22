Поэтесса Фицнер призналась, что начала писать стихи благодаря гипнозу

Поэтесса Лариса Фицнер призналась, что поэтический дар посетил её после того, как она обучилась методике гипнотерапии. Вдохновением для неё служат люди, которые приходят к ней на сеансы психотерапии, пишут argumenti.ru.

Стихи действительно пришли ко мне после обучения гипнотерапии, когда я начала работать с пациентами, — по другой теории, направлению, методике. Первым делом я расслабляю человека, снимаю симптом тревоги. Потом начинаем с ним работать и исследовать то, что его беспокоит, — рассказала Фицнер.

Поэтесса утверждает, что повернула процесс психотерапии в «обратную сторону». Благодаря этому Фицнер получает эмоции от тех людей, которых лечит. Впоследствии чувства перерождаются в стихи, отметила она. Поэтесса призналась, что пишет стихи в некоем медитативном состоянии.

Пишется мне достаточно легко. Я не осознаю, когда пишу, и потом практически не исправляю то, что написала, — подчеркнула Фицнер.

Ранее поэтесса Серафима Ананасова заявила, что у творческих людей нет распорядка дня и «треплющего нервы» начальника, однако им самим приходится налаживать дисциплину и не поддаваться излишней рефлексии, чтобы быть продуктивными. Она подчеркнула, что творческие люди более склонны к самокопанию.