Энтин разрешил использовать свои стихи в ремейке «Приключения Буратино»

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Юрий Энтин

Поэт-песенник Юрий Энтин заявил NEWS.ru, что не против, если в ремейке фильма «Приключения Буратино» будут использовать песни на его стихи. Он отметил, что режиссер ремейка Игорь Волошин не связывался с ним.

У меня всегда спрашивают. Я всегда даю разрешение использовать мои песни, но при этом ни один сценарий не читал. Даю и все, ничего не говоря. Я не против. Режиссер ремейка со мной не связывался. От вас узнал от этой новости, — сказал Энтин.

Также Энтин заявил, что посмотрит ремейк «Приключения Буратино». Он добавил, что со временем «все сказки надо рассказывать по-новому». Энтин отметил, что будет рад, если картина получился талантливой.

В мае 2023 года стало известно, что сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого получит современную экранизацию. Тогда же сообщалось, что режиссером проекта выступит шоураннер сериалов «Физрук» и «Ольга» Игорь Волошин. Сценарием современной интерпретации занимается Андрей Золотарев, работавший ранее над лентами «Слово пацана», «Лед» и «Летучий корабль». Роль Папы Карло сыграет Александр Яценко, знакомый зрителям по сериалу «Фишер» и драме «Мастер и Маргарита». Образ экранного наследника старого шарманщика, живущего в каморке под лестницей, воплотит 13-летняя Виталия Корниенко («Вампиры средней полосы», «Папины дочки: новые»)