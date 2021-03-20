Поэт Андрей Егоров совершил самоубийство в Москве

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В Москве в возрасте 37 лет скончался поэт Андрей Егоров. Как сообщают его друзья в Facebook, он покончил жизнь самоубийством.

Близкие Егорова отмечают, что в последнее время он испытывал проблемы финансового характера. В последние годы поэт также страдал из-за отсутствия семьи и отсутствия денег. Прощание состоится в 10:40 23 марта, у крематория на улице Окольная.

Егоров был первым лауреатом молодёжной премии «Дебют» и постоянным участником форумов молодых писателей в Липках.

Как сообщал NEWS.ru, кандидат сельскохозяйственных наук и доцент одной из кафедр РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Захид Уразбахтин был обнаружен мёртвым в своей квартире в Красностуденческом проезде в Москве.

Тело 54-летнего мужчины нашёл его сын. По словам молодого человека, отец долгое время не отвечал на звонки и тогда он решил поехать к нему домой. В квартире он увидел отца, лежащего на полу в луже крови, также в помещении было обнаружено оружие.