Подруга Осина: «Женя будто предчувствовал, что его скоро не станет» Подруга Осина рассказала о пророческом сне и последних днях артиста

Фото: Фото из личного архива Елены Скорняковой

Елена Скорнякова и Евгений Осин

17 ноября исполнилось пять лет со дня смерти певца Евгения Осина. Исполнитель хитов 80-х и 90-х «Плачет девушка в автомате», «Студентка-практикантка», «Портрет работы Пабло Пикассо» и других скончался в возрасте 54 лет. За некоторое время до смерти он признавался в интервью в своей зависимости от алкоголя, пытался проходить лечение, но безуспешно. Воспоминаниями об артисте в разговоре с NEWS.ru поделилась его подруга Елена Скорнякова.

«Выздоровление дочери стало настоящим чудом»

— Нашей общей истории с Женей много лет. Мы познакомились в 2000-м. Он был на тот момент уже женат. И никаких близких отношений у нас тогда не возникло, мы стали друзьями.

Я вышла замуж и в 2006-м, в Пасхальную неделю 20 апреля родила дочь. В первый день жизни малышка перенесла тяжелую операцию, в 10 месяцев — повторную. Четверо суток она находилась на ИВЛ, 23 дня провела в реанимации. Врачи никаких гарантий не давали. Я назвала ее Анастасией, в переводе с греческого — «возвращение к жизни», «воскресение». Ее выздоровление было настоящим чудом.

Мой муж и отец Насти признался мне, что он не готов тратить силы и время на больного ребенка. Он исчез из нашей жизни. Позже я через суд лишила его родительских прав — если он не хочет быть с нами, я же не могу его заставить. Насте на тот момент был годик.

В тот Новый год мы созвонились с Женей и поздравили друг друга с праздником, делились новостями. Я рассказала в том числе о том, что у моей дочери больше нет отца. Осин отреагировал очень эмоционально: «Вот подлец! Хочешь, я ему позвоню? Я бы ему лицо набил». Он не мог понять, как можно предать собственного ребенка. Тогда же заявил мне: «У Насти будет отец — я». И многим своим друзьям он говорил, о том, что Настя его родная дочь. Это было за 15 лет до его смерти! А не «за один день», как пытались представить некоторые недобрые люди и СМИ.

Фото: Фото из личного архива Елены Скорняковой Дочь Настя

«Женя просил молиться за здоровье Насти»

— Когда Женя уже расстался со своей супругой и жил один, мы с Настей иногда оставались у него ночевать. У меня были ключи от его квартиры. Однажды ночью — мы находились у него — дочка стала сильно кашлять. Женя вызвал ей в три ночи скорую помощь. Потом сам пошел в аптеку за лекарствами. Когда неделю держалась температура 40, он ездил к батюшке и просил молиться за ее здоровье. Я очень благодарна ему за такое отношение ко мне и к ребенку.

За годы наших отношений Женя неоднократно предлагал мне переехать к нему насовсем вместе с ребенком. Но я не могла. Моя квартира — в другом районе Москвы. Настя ходила в детский сад рядом с домом, позже — в общеобразовательную школу и в музыкальную. Все рядом и очень удобно. Но самое главное, я не могла оставить мою маму, которая была с нами. Ей было за 80, она страдала диабетом и уже плохо видела. Мама во мне нуждалась. И я отказывалась переезжать раз за разом.

В преддверии Нового года, вспоминаю, Женя сделал Насте сюрприз. Мы поехали выбирать собаку для Насти. Это было Женино решение. Сначала он предложил йорка. Но в итоге остановились на померанском мини-шпице. Назвали Мишкой. Психологи утверждают, что если мужчина вместе с женщиной обзаводится общей собакой, то значит, именно с этой женщиной он хочет встретить старость.

Я благодарна Жене за любовь к Насте. Он при жизни успел представить ее публично как свою дочь (на шоу. — NEWS.ru), говорил: «Неважно, есть в ней моя кровь или нет, я отношусь к ней как к дочери».

Фото: Фото из личного архива Елены Скорняковой Евгений Осин с Настей

«После смерти Жени я год вытаскивала дочь из тяжелейшей депрессии»

— Однажды мне приснился сон, я запомнила его очень отчетливо. Будто мы с Женей идем по улице, он на меня облокачивается — и вдруг начинает падать. А я во сне понимаю, что не могу его удержать, и он вот-вот упадет. Мимо идут прохожие, я прошу о помощи, так как не могу удержать Женю. Но все проходят мимо, и никто не обращает внимания. Я поняла, что я не справлюсь и не смогу его вытащить и вылечить (Елена имеет в виду алкогольную зависимость Осина. — NEWS.ru).

Фото: Фото из личного архива Елены Скорняковой Дочь Настя

Насте было 12 лет, когда Жени не стало. Для нее это стало ударом. Поскольку она видела в нем отца и он относился к ней как папа. Женя мечтал вместе с ней исполнить и записать песню. Об этом он говорил в последнем своем голосовом сообщении ко мне: запишем красивый клип на песню «Разлука». Но клип будет печальным, резюмировал он: «В финале будет разлука». Он как будто предчувствовал, что его скоро не станет. И мой сон о том, что «Женя падает», оказался, к сожалению, пророческим. Я не смогла его удержать.

После его смерти один человек, называвший себя «другом Осина» (хотя я ни разу за все годы не видела его рядом с Женей и даже не слышала, чтобы созванивались), развернул в прессе настоящую травлю меня и Насти. Он называл нас самыми дурными словами и заявлял, будто мы с Женей были лишь шапочно знакомы, а все мои истории — это якобы «самопиар». Бог ему судья. Есть хорошая фраза, что «с детьми не воюют», но тут воевали именно с ребенком (по словам Елены, травлю против нее и дочери начал продюсер Андрей Разин. — NEWS.ru).

К сожалению, его публичные некорректные высказывания против меня и 12-летнего на тот момент ребенка больно ударили по Насте. Я больше года вытаскивала ее из тяжелейшей депрессии.

Фото: Фото из личного архива Елены Скорняковой Елена Скорнякова и Настя

Сейчас дочь учится в колледже на актерском факультете, уже снимается в кино, продолжает заниматься музыкой. Женин друг, композитор Олег Челышев, подарил ей права на несколько песен, которые он написал для Осина еще при его жизни. Так что песни Настя исполняет легально.

Мы часто и с огромной теплотой вспоминаем Женю и молимся за упокой его души.

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