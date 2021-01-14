Подруга Грачевского показала последнюю переписку с режиссёром в больнице

https://static.news.ru/photo/53548794-56ee-11eb-b1c8-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Подруга Грачевского Светлана Туманова опубликовала последнюю переписку с режиссёром накануне смерти. С худруком «Ералаша» Туманова дружила ещё с 80-х годов прошлого века.

В переписке приятельница спрашивает создателя «Ералаша», идёт ли он на поправку, и сообщает, что молится о его здоровье. Сначала Грачевский отвечает активно и с оптимизмом, но последние его фразы становятся односложными и краткими. Видно, что режиссёру трудно отвечать.

В день Рождества Туманова спрашивает друга, можно ли уже снять его с молитвы, на что Грачевский отвечает: «Пока нет». На этом переписка с режиссёром обрывается.

Узнав о смерти друга, Туманова опубликовала в соцсетях последние слова Грачевского.

Благословен Судья праведный! Дружили с 1988, гостил с первой семьей у меня в Мюнхене в 1988... Успела попрощаться 7 января, — написала журналистка в соцсетях.

Борис Грачевский умер вечером 14 января от осложнений, вызванных коронавирусом. До последнего дня он верил, что справится с болезнью, хотя врачи два раза вводили его в искусственную кому.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Клара Новикова рассказала, как она восприняла известие о смерти Бориса Грачевского. По мнению артистки, с уходом худрука может закончиться и выпуск тележурнала «Ералаш».