«Подло хаять родину»: сын Барыкина об уехавших из РФ артистах, СВО и отце

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Георгий Барыкин

Композитор Александр Барыкин скончался в 2011 году в возрасте 59 лет. Его сын Георгий Барыкин продолжил дело артиста и тоже стал певцом. Он дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором высказался об известном отце, судах за его песни, покинувших Россию звездах и поддержке СВО.

«Радует, что у нас не поощряется отмена культуры»

— Расскажите о вашем участии в культурном фронте в поддержку СВО.

— К работе в культурных бригадах меня привлек Андрей Батурин — известный композитор, президент «Союза композиторов Евразии» и друг моего отца. Он собрал литераторов, артистов филармоний, рок-музыкантов, серьезных классических композиторов, легенд советской эстрады. Я с удовольствием вошел в команду проекта «Культура в помощь Донбассу», рад, что могу быть полезным и нужным.

— В чем видите основные задачи движения?

— Выступаем с концертами в поддержку СВО и военных. Поем, читаем стихи, разъясняем, поддерживаем людей. Вообще наблюдается общее возрождение и подъем отечественной культуры, немного даже напоминает величие советских времен. Теперь уж никаких страз и перьев. Будем пытаться разбудить тех, кто, увы, пока «спит». Радует, что у нас не поощряется отмена культуры. В отличие от западных стран, где пытались отменить русскую, да не вышло. В России хотите исполнять песни на английском — да пожалуйста.

Фото: Личный архив Георгия Барыкина Георгий Барыкин

«Отцу бы понравился SHAMAN»

— Чье творчество — кого из коллег — Александр Барыкин выделял?

— Ему импонировали Валерий Дайнеко из группы «Песняры» и Валерий Ободзинский, в чьем коллективе отец работал некоторое время и отзывался о певце в восторженных тонах. Но вообще о вокалистах как таковых я мало слышал лестных слов от папы, да простят они меня.

— К Филиппу Киркорову, например, как относился?

— Я как-то при отце смотрел клип с Филиппом в главной роли. И позволил себе какую-то едкую, скабрезную шутку в адрес внешнего вида певца. Отец очень строго мне тогда заявил: «Ты так не шути, человек любит свою работу». Я запомнил и больше не шутил. Отец уважительно о нем отзывался как о профессионале.

— Ему бы понравился, к примеру, SHAMAN?

— Считаю, что да. Во-первых, SHAMAN действительно сильный вокалист. Во-вторых, он четко обозначил свою гражданскую позицию с самой первой минуты. Давайте вспомним, что слово «русский» было на тот момент не то чтобы ругательным. Его просто старались избегать, а некоторые и вовсе писали в соцсетях в определенный момент, что, мол, им «стыдно быть русскими». И вдруг выходит парень и открыто заявляет: «Я — русский!» Звучит как манифест. Хотя с художественной точки зрения мне больше нравится песня «Встанем!», она меня трогает. Но я считаю обе эти песни важным событием в нашей российской культуре. Отец бы тоже их оценил, я уверен.

Сам он был всегда патриотично настроен. А в 2003 году придумал и реализовал проект «Казаки и звезды». Нашел самодеятельные коллективы из казачьих станиц Ростовской области, привез в Москву, записал двойной альбом. Апофеозом стал концерт в Кремле.

В этом уникальном начинании участвовали многие известные артисты — Лариса Долина, Александр Маршал, Евгений Осин, Юлия Началова... Этакий симбиоз казачьей и современной культур. Помню, с каким огромным трудом отец искал спонсоров, еле осилил. Концерт получился классным, зритель был в восторге. Присутствовали и генералитет, и «большие музыкальные продюсеры».

Как бы все тоже «хвалили Барыкина» за его инициативу. Но на предложение отца сделать такой концерт ежегодным ответили отказом. Тогда поп-культура правила шоу-бизнесом. Сейчас, через 20 лет, эту идею бы совершенно точно приняли на ура. Ведь стали наконец-то поддерживать и народную культуру, и патриотические фестивали. Безусловно, это радует.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Что ранило Александра Барыкина

— У вашего отца ведь тоже немало патриотических песен.

— Да. Кстати, его как артиста очень любили на Западной Украине. Я ездил туда с ним неоднократно на гастроли и в 1980–1990-х, и позже. Помню, с какой теплотой его там принимала публика!

Уже после начала СВО в 2022 году в соцсетях мне написал один человек — судя по профилю, с Украины. Он спросил: «Как ты думаешь, с кем был бы сейчас твой отец?» Я ответил: «С Христом!» Конечно бы, с Россией. У него есть очень мощная песня — «Русская душа». Она записана совместно с Дмитрием Ревякиным, Алексеем Романовым и Сергеем Старостиным в 2010-м. Я считаю ее очень актуальной и сейчас.

— Он боролся с попсой?

— У него не было на это ресурсов. Занимался конкретным делом — писал и исполнял свое. И очень переживал, что большинство песен и альбомов не находили отклик у публики.

Где-то с середины 1990-х он стал ездить по святым местам, куда иногда брал меня. Мы были и в Оптиной пустыни, и в Дивеево, и в лавре — наблюдали возрождение православия по всей стране. Кстати, еще в 1988-м отец написал «Кресты и звезды» на слова Вадима Маликова — посвящение 1000-летию Крещения Руси. Но на эстраде тогда «правила бал» совсем другая музыка… И песня не получила того резонанса в обществе, какой могла бы. Отца это, несомненно, ранило.

Фото: Личный архив Георгия Барыкина Александр Барыкин с сыном Георгием Барыкиным

«Считаю подлым хаять свою родину»

— Некоторые из звезд после начала СВО покинули Россию. Например, Алла Пугачева, Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Чей отъезд вас особенно удивил?

— Ничей. Я по ним особо не плакал. Меня удивило, когда некоторые артисты как дети малые расшумелись, выступив против СВО. Совершено инфантильное поведение.

Впрочем, уехали — и пускай, это их выбор. Но считаю подлым хаять свою родину. Притом что в России их, думаю, никто и не преследует. Они могут всю свою недвижимость продавать, даже иноагенты. В отличие от Запада, где россиян ущемляют в правах, блокируют их счета, замораживают активы.

Я поддерживаю СВО и защиту людей, думающих и говорящих по-русски. Потому что следил за ситуацией на Украине и в Донбассе с 2014-го, много читаю. Отец с детства мне внушал: прежде чем сделать выводы, изучай вопрос, анализируй. Считаю, что страны НАТО руками Украины воюют с Россией, пытаются навязать нам свою глобалистскую экспансию.

Но, кстати, помню, что сам отец и его ближнее окружение до середины 1980-х были все какими-то ярыми антисоветчиками. Дома на кухне ругали власть СССР и рассказывали анекдоты про Брежнева. Я каждый раз удивлялся: «Как вас еще не арестовали?!» А уже после 1991-го они осознали, что на самом деле мы все потеряли и к чему пришли. Когда начались конфликты и притеснения во многих республиках, которые как раз сдерживал Союз. Такая, видимо, миссия у России — объединять народы.

Фото: Анатолий Азанов/ТАСС Солист советской рок-группы «Карнавал» Александр Барыкин

— А в чем сейчас искать россиянам опору?

— В возрождении России, ее величии, роли в мировой истории и текущих реалиях. По всем святым пророчествам, нашу страну ждет настоящий рассвет. К сожалению, путь в светлое будущее лежит через борьбу. По-другому, наверное, и не бывает. И основное противостояние с НАТО еще впереди. К этому надо быть готовым.

Правительство РФ делает все возможное, и гражданское общество — военные, волонтеры, культфронт — тоже. Пора просыпаться и всем остальным. Нужно верить президенту, сплотиться вокруг него. И работать, каждый на своем месте.

Кто-то сетует, что перемены наступают слишком медленно. Но быстро и не бывает в событиях такого исторического размаха и масштаба. Не сомневаюсь, что победа будет за нами.

«Права на песни Барыкина украли и вывезли в США»

— Правда ли, что альбомы Барыкина после его смерти украли и вывезли в Штаты?

— Действительно, после смерти отца в 2011-м 46 альбомов оказались незаконно скачаны и выпущены в США.

Права на них были оформлены на американскую компанию, созданную эмигрантами из постсоветских республик. Агрегатор вообще находился в Голландии. Отечественное музыкальное издательство «Джем» и его юристы помогли нам с сестрой вернуть все права на песни отца. В течение пяти лет шла жесточайшая борьба в судах с представителями различных компаний. Много хамства услышал в адрес отца и его светлой памяти.

— Что говорили?

— Например, юристы наших оппонентов заявляли, мол, «Барыкин в своей жизни ни одной фонограммы своих песен не оплатил. Поскольку нет его договоров со студиями». Но, извините, например, песня «Аэропорт» была создана в 1986-м. Альбом «Эй, смотри» записан в студии Кальянова также в 1980-х. Сейчас ее не существует в принципе, и Кальянова уже с нами нет. Откуда мы возьмем договоры?

«Нас это не интересует, бремя доказывания лежит на вас», — заявляли они. Но мы в итоге победили, справедливость восторжествовала. Также нами была проделана колоссальная работа по упорядочиванию каталога песен Барыкина к его 70-летию в 2022 году.

К юбилейной дате вышел «Квартирник у Маргулиса» на НТВ, на этом же канале Виктор Салтыков исполнил «Аэропорт» в шоу «Суперстар! Возвращение». Была программа и на телеканале «Россия»: Стас Михайлов и Алексей Глызин ярко спели легендарный «Букет» отца на стихи Николая Рубцова.

Еще с одного федерального канала мне позвонили и сказали, что нашли некую женщину и она называет себя родной сестрой Барыкина. «У нее были проблемы с алкоголем, но она встала на путь исправления. И ваша встреча в студии могла бы окончательно помочь ей выздороветь», — заявила редактор.

Я удивился: песни Барыкина, его выступления в Чернобыле после аварии на атомном реакторе (он один из первых из советских артистов поехал туда, получил огромную дозу радиации и долго восстанавливался), по вашему мнению, заслуживают только такой памяти?! А его сотрудничество с композитором Давидом Тухмановым и пластинка «Ступени», которая по продажам является 28-й в мире за 1985-й?

«Мы хорошо вам заплатим», — сказала редактор, не поняв мой посыл.

Естественно, семья отказалась участвовать в таком «шоу». Ведь далеко не все в мире измеряется деньгами.

Фото: Куров Александр/ТАСС Александр Барыкин

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