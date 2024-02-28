Галкин может лишиться замка в деревне Грязь, при чем здесь Бастрыкин

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может лишиться своего замка в деревне Грязь на фоне принятия закона о конфискации имущества за фейки о российской армии. Что об этом известно, какие новости выходили?

Кто подал заявление на Галкина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить высказывания Максима Галкина на предмет фейков о деятельности ВС РФ, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, если в ходе расследования будут выявлены нарушения, то у артиста могут конфисковать его загородный дом в Подмосковье.

«Уехавший за границу юморист буквально весь свой контент строит на дискредитации российской армии и СВО. В своих выступлениях Галкин раз за разом обвиняет наши войска в преступлениях на Украине, даже в тех, которые уже давно разоблачили как фейки. <...> Эти высказывания увидел глава ФПБК Виталий Бородин и обратился в Генпрокуратуру», — говорится в сообщении канала.

Обращение от Бородина поступило в Генпрокуратуру после того, как 14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у лиц, осужденных за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и за преступления против государства. Отмечалось, что изъятию будет подлежать не все имущество осужденного.

Также в законе указывается, что конфискованы могут быть деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления или использованные для осуществления противоправной деятельности.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Виталий Бородин

Что сказал Бастрыкин о наказании для уехавших артистов

Покинувшие Россию артисты и звезды шоу-бизнеса, которые дискредитируют Вооруженные силы РФ после отъезда за границу, ответят по закону за свои действия в случае возвращения, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия Вооруженных сил России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. <...> Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону» — отметил Бастрыкин.

По его мнению, артисты после эмиграции распространяют фейки про российскую армию, чтобы продолжать свою деятельность и получать прибыль, и при этом надеются избежать наказания. Глава СК РФ обратил внимание, что такие знаменитости продемонстрировали свою неблагонадежность и отвернулись от страны, в которой на протяжении долгого времени зарабатывали большие деньги за счет обычных граждан, посещающих их концерты.

Какое будущее ждет артистов после слов Бастрыкина

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru сообщил, что слова главы СК РФ о привлечении к ответственности вернувшихся из-за границы артистов могут отпугнуть даже тех, кто не дискредитировал российскую армию.

«Это достаточно мощный сигнал. Одно дело, когда что-то говорит [глава Лиги безопасного интернета Екатерина] Мизулина, другое дело, когда говорит глава СК. Сильный сигнал, который каждый будет понимать по-своему», — отметил Жорин.

По мнению адвоката, среди эмигрировавших представителей культуры имеются те, кто искренне желают России нанесения максимального ущерба, однако есть и лица, которые не поддерживают специальную военную операцию, но вместе с тем и не желают вреда своей стране.

«Дискредитация дискредитации рознь. Есть примеры, когда привлекали к ответственности людей за фразы „нет войне“, „миру мир“ или тех, кто публиковал черный квадрат без слов», — уточнил Сергей Жорин.

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