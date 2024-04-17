«По молодости я наколобродила»: Лужина раскрыла правду о романе с Высоцким Актриса Лужина: по молодости я очень много наколобродила

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина призналась Пятому каналу, что в молодости вела довольно бурную жизнь и любила выпить шампанское. По ее словам, несмотря на это романа с Владимиром Высоцким, который ей приписывали, на самом деле не было.

Во-первых, по молодости я очень много наколобродила. В смысле я любила выпить. Я любила шампанское. Я вела довольно такую бурную, можно сказать, жизнь в этом плане. И, может быть, порасходовала себя, — рассказала актриса.

Артистка отметила, что у нее было четыре официальных брака и множество романов, однако с Владимиром Высоцким ничего, кроме дружбы не было. Отношения с Высоцким ей начали приписывать после выхода фильма «Вертикаль». Музыкант посвятил актрисе песню «Она была в Париже», на которую его вдохновил рассказ Лужиной о поездке на Каннский кинофестиваль.

Он, прослушав все это, рассказы мои на эту тему, написал такую очень юморную, смешную, ироничную песенку про влюбленного парня. В звезду влюбился какой-то парень, ответа не получил. И все думают, что это так в жизни было, что у нас был роман. У нас не было романа. У нас были просто хорошие дружеские отношения, — подчеркнула актриса.

Ранее Лариса Лужина заявила, что режиссер Эльдар Рязанов оставил после себя шедевры советского кино, к которым миллионы россиян возвращаются до сих пор. Таким образом она отреагировала на слова актера и режиссера Никиты Михалкова, который говорил, что для него фильмы Рязанова не кино.